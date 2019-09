Actriţa Casandra Lungu a colaborat cu Penélope Cruz şi Olivier Assays: Fiecare mi-a dat încredere

Actriţa Casandra Lungu, stabilită de mai mulţi ani în Spania, joacă o scenă alături de Penélope Cruz în cel mai recent film al francezului Olivier Assayas, „Wasp Network”, şi a fost prezentă la premiera filmului de la Festivalul de la Veneţia, unde este selectat în competiţie.

Scena jucată cu Penelope Cruz a presupus o singură replică pentru ea, dar pe parcursul filmărilor şi-a putut face o idee despre actriţa spaniolă şi despre cineastul francez.

„Am fost la două castinguri”, a povestit ea într-un interviu acordat urban.ro. „Primul - cu directoarea de casting din Barcelona, de la Nostromo Pictures. Apoi, după o săptămâna şi un pic, când credeam că deja mă respinseseră, deşi îmi plăcuse mult cum fusese proba, mi-a scris reprezentanta mea şi mi-a spus că Olivier Assayas vine la Barcelona şi vrea să mă vadă şi pe mine. Peste încă o săptămână am fost la castingul cu el. Eram răcită şi mă rugăm să nu mă apuce vreo criză de strănut. A fost minunat şi cu el. Este foarte cald şi un pic timid chiar”.

Personajul ei se numeşte Retirement Home Nurse. „Ştiam că e un rol scurt, o replică, dar nu ştiam detalii. Mi-au cerut destul de repede măsurile pentru costum, după care o perioada lungă nu am ştiut nimic. Am primit textul mai târziu, dar nu ştiam cu cine joc. Îmi doream cel mai mult ca măcar în ziua când filmez să fie Penélope pe platou, să pot să o cunosc. Ei bine, când mă machiau şi coafau, am auzit lângă mine pe cineva din echipă: «Da, ea e cea care filmează cu Penélope». Şi imediat i-am trimis un mesaj mamei mele: «Mama, am impresia că filmez cu Pe». Şi aşa a fost!”

Despre actriţa spaniolă a spus că „a fost amabilă, normală, apropiată, cum cred că ar trebui să fim toţi, indiferent de nivelul la care ajungem”.

Despre Assayas a precizat că „i se lumina faţă când mă vedea”. „La lucru e destul de degajat. Dacă ai o întrebare, imediat e lângă ţine şi te lămureşte. Senzaţia mea este că lasă foarte multă libertate actorilor să propună, să iasă partea spontană pe care o caută mereu camera. Asta mai ales am observat din cum a gestionat secvenţa cu Penélope. Ea chiar l-a întrebat de câteva ori dacă i se pare bine ce face, iar el era mulţumit, aproba şi o încuraja să încerce şi să propună”.

„Pe de o parte, e clar că încă nu eşti din gaşcă lor, dar fiecare – cu educaţie şi carismă – mi-a dat încredere şi m-a făcut să mă simt tare bine”, a adăugat ea.

Filmul „Wasp Network” are în centru cinci spioni cubanezi numiţi în SUA „Miami five”, iar în Cuba „los cinco héroes” (cei cinci eroi, n.r.). Ei au fost arestaţi şi condamnaţi la închisoare în 1990, în Statele Unite.

Din distribuţia filmului mai fac parte Edgar Ramírez, Gael García Bernal, Wagner Moura, Ana de Armas şi Leonardo Sbaraglia.

Cea de-a 76-a ediţie a Festivalului se Film de la Veneţia se va încheia sâmbătă, când vor fi acordate premiile.