Actriţa sud-coreeană Kang Soo-youn, premiată la Festivalul de Film de la Veneţia, a murit la 55 de ani

Kang Soo-youn, prima actriţă din Coreea de Sud care a obţinut premiul pentru interpretare la unul dintre cele mai mari festivaluri cinematografice internaţionale, s-a stins din viaţă la 55 de ani în urma unei hemoragii cerebrale, relatează EFE, potrivit Agerpres.

Actriţa a decedat sâmbătă la un spital din Seul în urma hemoragiei cerebrale suferite joi, potrivit unui comunicat al familiei sale.Născută la Seul în 1966 Kang Soo-youn a debutat la vârsta de 4 ani în filme pentru copii şi a avut o carieră prolifică în televiziune şi pe marile ecrane.La 21 de ani a interpretat rolul lui Ok-nyeo, o tânără căreia un nobil îi cere să devină mamă-surogat pentru a putea avea un moştenitor, în filmul "The Surrogate Woman" ("Ssibaji"), al reputatului regizor Im Kwon-taek.A fost recompensată pentru acest rol cu premiul pentru ca mai bună actriţă la Festivalul Internaţional de Film de la Veneţia, devenind astfel prima artistă din Coreea de Sud premiată la unul dintre la unul dintre cele mai mari festivaluri cinematografice internaţionale.Doi ani mai târziu ea va fi distinsă cu premiul pentru cea mai bună actriţă la Festivalul Internaţional de Film de la Moscova, pentru interpretarea sa din filmul "Come, come, come upwards" (1989), tot în regia lui Im Kwon-taek.În anii 90 a jucat în multe filme de succes din ţara sa precum "Gyeongmajang ganeun gil" (1991), sau "Chunyudleui jeonyuksiksah", (1998).Toate aceste producţii au transformat-o într-o punct de reper al filmelor sociale care prezintă femeile oprimate de societatea patriarhală sud-coreeană.Între 2015 şi 2017, Kang a fost aleasă codirector executiv al Festivalului Internaţional de Film de la Busan, cel mai mare festival cinematografic asiatic.După ce a apărut mai rar în producţii în ultimul deceniu, actriţa urma să fie văzută anul acesta în "Jung-E", un film de science-fiction al regizorului Yeon Sang-ho, care va fi difuzat pe platforma Netflix.