ACUZAȚII tari în 'Poiana lui Iocan': 'Povestea USR este vândută pe o pungă de arginți!' / FACSIMIL

După aflarea rezultatului alegerilor din primul tur al alegerilor prezidențiale, Andreea Talmazan, membru USR, a făcut următoarea postare pe grupul intern de comunicare al partidului, intitulat 'Poiana lui Iocan', potrivit mesajului intrat în posesia STIRIPESURSE.RO:

„„Spune-mi cu cine te însoțești, ca să-ți spun cine ești!” - proverb românesc

Am stat și am așteptat să treacă de pe linia continuumului #nuemomentul și să vină #estemomentul. Într-un an de zile am învățat că momentul potrivit, până la urmă, îl alege fiecare funcție de diferite contexte. Personal am decis că un an de zile de la evenimentul cu pricina este suficient și am hotărât să vorbesc despre el.

În decembrie 2018, în cadrul CP-ului organizat la București, l-am cunoscut pe atunci candidatul USR la europarlamentare Vlad Botoș. Neplăcerea s-a produs astfel: Un pumn în braț, o exprimare de genul „ce faci măi, Andreea?” și o încercare de intimidare ca la carte: „am stat eu de vorbă cu foști colegi de-ai tăi din presă și știu eu ce ai făcut.”

Împreună cu alți doi colegi care au fost martori la incident am încercat să îi spunem că nu este ok să fie brutal cu o persoană pe care nu o cunoaște, în special cu o femeie, că ce a făcut el este o încercare de intimidare și am vrut să știu mai exact ce a aflat el despre mine. Răspunsurile au fost: NIMIC. Apoi s-a dus la masa lui de membru CP și s-a lăudat cum mi-a tras el mie una.

Am făcut, pe proceduri, o sesizare la BN, datorită calității lui de președinte de BJ. În ședința acestui for din data de 12 decembrie, unde pe OZ era executarea politică a lui Lupaș (în mod ironic pe o sesizare făcută de Botoș cu o zi după cea trimisă de mine), fostul vicepreședinte USR Cristian Ghinea a spus: „nu este o oportunitate politică”.

În februarie deja luasem legătura cu un avocat de penal care mi-a explicat pașii pe care îi am de făcut: plângere penală, audieri eu și martorii, proces ș.a.m.d. După o discuție privată cu Ionut Mosteanu, care mi-a lăsat de înțeles că va fi ultimul lucru pe care îl voi mai face în USR și ca să nu fac rău partidului, am renunțat la plângerea penală deși, retroactiv, cred că ar fi fost cei mai buni 500E investiți în mine. Realizez acum că am procedat exact ca majoritatea victimelor violenței domestice din România care renunță la plângerile penale.

7 luni mai târziu sesizarea mea ajunge pe masa CP-ului, iar sorții, adică random.ro, fac să cadă la o comisie din care face parte Dan Barna. Dan Barna care, la petrecerea de Crăciun de anul trecut, se ante-pronunțase. Citez din memorie: „Am vorbit cu Vlad și povestea lui este complet diferită de ceea ce spui tu.” Practic, în ciuda martorilor, m-a făcut mincinoasă.

Am văzut zilele trecute reportajul Recorder. Am văzut un Vlad Botoș exact așa cum este, fără încercări de mistificare a realității cum a făcut-o în cazul incidentului cu mine. Un Vlad Botoș arogant, cinic, crud, imatur nu doar politic, ci ca ființă umană.

Acest om este membru BN și decide pentru soarta partidului.

Acest om este europarlamentar USR și reprezintă România.

Acest om este imaginea USR-ului în județul Arad.

Acest om este în stare să facă orice ca să aibă putere.

P.S.: După momentul Barcelona - Scrisoarea Deschisă am spus/scris în nenumărate rânduri că ceea ce am de reproșat găștii lui Barna este aroganța. I-am spus-o și în față, dar a ridicat din umeri. Să vă uitați atent la ce reproșează electoratul și analiștii politici USR-ului. Este ceea ce i-am atras atenția și Cristinei Prună (Cristina Pruna) aici pe Poiană.

P.S.2: Dacă nu se face nicio schimbare la nivel de conducere și va prelua PLUS conducerea Alianței, născută și ea cu multe eforturi și prea mari compromisuri, se va adeveri ce a zis Cristi Ghica: „povestea USR este vândută pe o pungă de arginți!”

#Demisia.”