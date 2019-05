Acuze dure dinspre UDMR - Suntem pe primul loc în UE la evaziunea fiscală din TVA, am văzut o debandadă fiscală fără precedent

România se clasează pe primul loc în Uniunea Europeană în ceea ce priveşte evaziunea fiscală din TVA, cu o sumă de 6 miliarde de euro, a declarat vineri, la Deva, parlamentarul european Iuliu Winkler (UDMR, PPE), citând datele pe anul trecut ale Comisiei Europene potreivit Agerpres.

El a arătat că lipsa de predictibilitate şi de transparenţă au dus la crearea unei "debandade fiscale fără precedent" în ultimii doi ani, deputatul european apreciind că dincolo de bătăliile politice din următorul an şi jumătate, ce ţin de viitoarele alegeri, "cineva" ar trebui să se ocupe şi de mediul economic, deoarece semnalele care vin din cadrul acestuia sunt "foarte grave"."Pot să vă spun despre lipsa de predictibilitate şi lipsa de transparenţă în tot ceea ce se întâmplă pentru că am văzut în ultimii doi ani o debandadă fiscală fără precedent, cu măsuri care unele se contrazic pe altele, care nu permit planificarea. Vedem că avem în domeniul TVA, dacă vorbim numai despre acesta, o evaziune care ne clasează pe primul loc în Uniunea Europeană, conform datelor Comisiei Europene. Ultimul an pe care l-am încheiat şi pentru care avem date a înregistrat 6 miliarde de euro evaziune fiscală numai din domeniul TVA; asta înseamnă aproape 3% din PIB-ul României. Deci, vorbim despre o situaţie de o gravitate extremă", a spus deputatul european.Winkler a atras atenţia şi asupra faptului că gradul de absorbţie a fondurilor europene a ajuns la numai 20%, cu numai un an şi jumătate înainte de finalul perioadei de şapte ani de finanţare europeană. În acest context, el a apreciat că România va pierde bani de la Uniunea Europeană.În plus, susţine parlamentarul european, adoptarea legii bugetului de stat abia în primăvara acestui an va conduce la situaţii în care proiectele de investiţii publice nu vor putea fi implementate din cauză că banii au venit prea târziu, iar procedurile de licitaţie decurg greu."În momentul în care bugetul României pe 2019 a fost adoptat în cursul lunii martie şi abia în cursul lunii aprilie judeţele şi-au putut stabili bugetele, vom vedea, din nou, aceeaşi poveste binecunoscută la sfârşitul anului: a proiectelor care nu mai pot fi implementate pentru că licitaţia a durat mult, pentru că avem contestaţii şi aşa mai departe. Deci, investiţiile în infrastructură stagnează şi din motivul nerespectării legii la nivel central. Eu cred că, în paralel cu lupta politică, ar trebui să se ocupe cineva şi de economia României", a conchis eurodeputatul UDMR