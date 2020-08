Selecţionerul reprezentativei U21 a României, Adrian Mutu, a mulţumit cluburilor care au lăsat jucătorii la echipa naţională şi a afirmat că este bucuros pentru atitudinea jucătorilor, potrivit news.ro.

Citește și: Decizie radicală luată de luptătorul K1 Cătălin Moroşanu! Pentru ce funcție candidează

“A fost un stagiu de pregătire foarte util, am avut posibilitatea de a lucra cu jucătorii, de a ne cunoaşte. Doresc să le mulţumesc tuturor cluburilor care ne-au oferit jucătorii pentru această acţiune, mă bucur că am găsit susţinere. În acelaşi timp, am înţeles şi situaţia cluburilor care au dorit să păstreze jucătorii. Băieţii s-au comportat exemplar, au dat totul la antrenamente şi ştiu că nu le-a fost uşor, au avut o perioadă extrem de încărcată în ultimul timp, au jucat şi din trei în trei zile. Cu toate că a fost un meci de pregătire, au tratat partida cu seriozitate maximă! Rezultatul nu este important, ceea ce m-a bucurat a fost atitudinea lor. Avem o generaţie bună, nişte copii talentaţi şi trebuie să avem grijă de ei pentru că pot creşte mult valoric. Suntem cu toţii foarte motivaţi să ne calificăm din nou la EURO 2021 şi vom da totul pentru a realiza acest lucru. Am avut emoţii la primul meci pe banca echipei naţionale şi abia aştept să ascult din nou imnul de la nivelul gazonului. Nu există onoare mai mare decât aceea de a lupta pentru România!”, a declarat Mutu.

În perioada 4-6 august, echipa naţională Under 21 a efectuat un mini-cantonament la Centrul Naţional de Fotbal de la Buftea. Acesta s-a încheiat cu un meci de pregătire, la Mogoşoaia, în compania formaţiei Farul Constanţa, meci pe care tricolorii l-au câştigat cu 6-0. Golurile au fost reuşite de Chindriş, Costache, Ganea şi Cîmpanu, ultimii doi cu câte două reuşite.