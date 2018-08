Adrian Năstase îl taxează pe Iohannis după violenţele de la miting: 'E amuzant când cere respectarea statului de drept'

Adrian Năstase îl critică pe Klaus Iohannis după ce preşedintele a afirmat că protestele sunt legimite. Fostul premier aminteşte că mitingul din Piaţa Victoriei s-a desfăşurat în afara legii.

"Nu vreau sa pun in discutie acum guvernarea, calitatea ei si nici continutul protestelor formulate zilele acestea. Putem avea pareri diferite pe aceste chestiuni. Sau daca asistam la o operatiune „Colectiv 2” pentru schimbarea guvernului. Eventual la un episod de campanie electorala pentru prezidentiale. Candidatul Iohannis afirma, insa, in seara asta, citind cu intonatie de pe prompter, ca „protestele sunt legitime”. Posibil, desi nu stiu cum a reusit sa le examineze atat de repede in recentele sale drumetii montane", scrie Adrian Năstase pe blog.

Fostul premier afirmă, că "problema esentiala este insa daca aceste proteste sunt exprimate intr-un cadru legal".

"Protestele pot fi exprimate, conform legislatiei noastre, in cadrul unor adunari publice.Legea 60 din 1991, modificata in 2004 de „guvernul Nastase”, chiar asa este intitulata – Legea adunarilor publice. Nu stiu daca ea este in conformitate cu doctrina austriaca sau cu cea a unor comisari UE dar acesta este dreptul pozitiv la noi – juristii stiu la ce ma refer. Nu avem o „lege a protestelor publice (sau individuale)”. Nici macar a celor „spontane” (am in vedere protestele anuntate cu saptamani inainte, pe retelele sociale!!).

Conform Legii 60, adunarile publice sunt autorizate pe baza unei cereri formulate de initiatori, care sunt si organizatorii adunarii (ei se ocupa de desfasurarea in bune conditii a actiunii respective, coopereaza cu autoritatile, comunica directiile de afluire si defluire etc – va rog sa cititi detaliile in textul legii). Am inteles ca, pentru ratiuni – pe care le intuiesc -, organizatorii „mitingului diasporei” s-au retras. In aceste conditii, nu se mai poate vorbi de o adunare publica legala. Nu vreau sa dezvolt dar cei care afirmau ca se plimbau prin piata „ca sa ia pulsul”, se aflau, de fapt, pe carosabil si erau pasibili de amenda. Nu vreau sa-i supar si mai tare pe cei care ma injura pe fb dar e amuzant presedintele Iohannis cand cere respectarea statului de drept in conditiile unei adunari desfasurate in afara legii. Sigur, vor fi mai putin suparati daca voi afirma ca nici guvernul nu respecta legea – care prevede ca adunarile publice nu se pot desfasura in apropierea statiilor de metrou, etc.

In opinia mea, legea 60 ar trebui actualizata de catre guvern, cu consultarea partidelor si a societatii civile, libertatea de intrunire trebuind sa fie dublata de asumarea responsabilitatilor firesti, pentru a se evita incidentele huliganice si manifestarile anarhice", mai scrie Năstase pe blog.

Adrian Năstase mai susţine că a fost marcat de actele agresive impotriva jandarmilor ("nu vreau sa justific insa eventuale excese ale lor") si mai ales impotriva femeii din fortele de ordine, careia ii doreşte insanatosire grabnică.

