Adrian Năstase se implică decisiv și intră în campanie: 'A venit timpul acum să alegeti Reaua cea mai mică'

Adrian Năstase, fostul lider al PSD, a decis să se implice decisiv în ultimele zile de campanie pentru alegerile prezidențiale! După ce a fost pe la Palatul Victoria, Năstase le cere românilor ca pe 10 noiembrie, la urne, să aleagă ”Reaua cea mai mică”, pe Viorica Dăncilă.

”Dragi compatrioti, de-a lungul ultimilor decenii, s-a spus că ati ales Răul cel mai mic. Băsescu in loc de Năstase, Băsescu in loc de Geoană, Iohannis in loc de Ponta.

A venit timpul acum să alegeti Reaua cea mai mică.

Votati Viorica Dăncilă!”, e mesajul lui Năstase postat pe blogul său.

