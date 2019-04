Adrian Năstase trage un semnal de ALARMĂ: ' O veste care ne cutremură. Apar foarte multe întrebări'

Fostul premier Adrian Năstase trage un semnal de alarmă privind politica externă a României. Reacția lui Năstase vine în contextul unei întâlniri dintre președintele Rusiei, Vladimir Putin, și premierul Israelului, Benjamin Netanyahu.

"Cu cinci zile inainte la alegerile din Israel, premierul Netanyahu merge maine la Moscova pentru a se intâlni cu presedintele Putin. Apar mai multe intrebări. Să fi devenit Netanyahu pro-rus? Sau o fi cerut voie de la Cristian Preda si de la Vlad Alexandrescu? Sau a primit premierul Israelului o misiune de la presedintele Trump cu care s-a văzut in urmă cu putin timp?

In alt plan (sau, de fapt, in acelasi plan), Austria indeamnă la „legaturi puternice” cu Rusia, deschide două noi consulate in Rusia, ministrul austriac de externe l-a invitat pe Putin la nunta sa, fostul cancelar austriac Schussel (cel in timpul căruia OMV a preluat Petrom!), fost lider al OVP – aflat astazi la guvernare – va deveni, din iunie, unul din cei 12 membri ai Boardului Lukoil, cu sediul la Viena.

Exemple asemănătoare pentru Germania (cazul Nord Stream, relatia cu Gazprom, rolul lui G. Schroeder) dar si pentru toti vecinii nostri – Ungaria, Bulgaria, Serbia. Situatia Ucrainei sau cea a Mării Negre sunt cunoscute.

România este singura tară care are o pozitie „principială” – in ultimii patru ani nu au avut loc contacte oficiale cu Rusia nici măcar la nivel de secretar de stat. Este adevarat, nici in perioada 1918-1934 nu au existat relatii oficiale cu rusii. In 1934, Titulescu si Litvinov au decis reluarea legăturilor diplomatice. Iată ce scria, in 1937, Titulescu, in cartea sa „Politica externă a României”: „Da, sunt un liberal democrat-burghez dar consider o apropiere politică intre România si URSS drept o necesitate vitală pentru tara mea”. Sigur, de atunci, lucrurile s-au complicat si mai mult, istoria s-a schimbat dar nu si geografia.

PS Pe când o vizită a lui Iohannis la Moscova? Poate cu o saptamână inainte de alegerile prezidentiale?", scrie Adrian Năstase pe blogul său.