Adrian Tănase, director general al BVB: 'Atât subevaluarea cât şi supraevaluarea bursieră a unei companii nasc oportunităţi pentru antreprenori'

O companie listată la bursă va fi uneori supraevaluată, iar alteori subevaluată, dar amândouă situaţiile nasc oportunităţi pentru conducerea societăţii comerciale, a declarat, joi, directorul general al Bursei de Valori Bucureşti (BVB), Adrian Tănase, în cadrul unui webinar organizat de EY.

"Tot timpul, un antreprenor îşi va evalua capitalizarea bursieră versus ce ştie el, ce are el în cap ca fiind valoarea reală a companiei. O companie nu va fi totdeauna evaluată la valoarea reală, la ce are în cap antreprenorul. Vor fi perioade în care compania, din punct de vedere al antreprenorului, este supraevaluată - şi această perioadă naşte oportunităţi în sine, atunci el poate să se finanţeze, să facă un equity raise. Sunt perioade în care compania va fi subevaluată, şi acest lucru naşte o oportunitate în sine: atunci se poate schimba structura de capital, poţi face o răscumpărare de acţiuni, adică să mai reduci din equity, adică să cumperi propriile acţiuni, pentru că le consideri ieftine. Deci faptul că eşti listat îţi dă infinit mai multe oportunităţi de finanţare, de schimbare a structurii de capital, decât o companie închisă", a afirmat Adrian Tănase, potrivit Agerpres.

Acesta a explicat că, după clasificarea BVB drept piaţă emergentă de către FTSE Russell, investitorii străini care sunt interesaţi de piaţa de capital din România sunt de un alt calibru decât anterior, când BVB era clasificată drept piaţă de frontieră.

"Am avut anul trecut 23 de emisiuni de acţiuni, 23 de listări, mai mult decât ce s-a întâmplat în ultimii 7 ani. 20 de emisiuni au venit pe Aero şi 3 pe piaţa reglementată, şi am avut şi 40 şi ceva de emisiuni de obligaţiuni, pentru că în piaţa de capital poţi să vii şi cu obligaţiuni. Deci clar vedem o îmbunătăţire semnificativă a pieţei de capital, iar semnalul este că antreprenorii descoperă această alternativă, pe care nu o ştiau până acum. Este un proces de descoperire, iar mesajul se transmite acum mult mai accelerat în această comunitate a antreprenorilor, şi de aceea suntem optimişti în ceea ce priveşte viitorul pieţei primare a Bursei de Valori Bucureşti. Noi am fost recalificaţi de FTSE Russell din piaţă de frontieră în piaţă emergentă, iar investitorii care investesc în piaţa emergentă au active mult mai mari decât investitorii care investesc în pieţele de frontieră. Deci acum sunt investitori străini de un alt calibru care se uită la piaţa de capital din România şi aşteaptă oportunităţi", a menţionat Adrian Tănase.

Directorul BVB le-a recomandat antreprenorilor interesaţi de listarea la bursă să se pună ei înşişi în locul investitorilor, pentru a înţelege ce anume aşteaptă aceştia de la o companie.

"În primul rând, un antreprenor trebuie să se pună el în pantofii unui investitor, să vadă cam ce ar vrea investitorul să vadă de la el, investitor pe care nu îl cunoaşte, nu l-a cunoscut înainte, investitor cu care vorbeşte pentru prima oară, şi să-şi dea seama cam ce ar vrea el să vadă de la o companie în care să investească. Bineînţeles, orice investitor vrea să vadă că respectiva companie are o viziune de creştere, că poate să-şi implementeze acea viziune, are o guvernanţă, adică nu depinde de un singur om, are oameni pregătiţi, are o echipă şi e pregătită să raporteze şi să fie transparentă pe anumite standarde. Antreprenorul trebuie să pornească de la această voinţă de a-şi pregăti compania în mod fundamental pentru a o prezenta investitorilor. Restul sunt tehnicalităţi", a precizat Adrian Tănase.

Directorul general al BVB a arătat că marii investitori sunt interesaţi să investească sume mari de bani, dar nu au suficiente oportunităţi în piaţa românească de capital.

"Lucrurile negative: investitorii mari se plâng de lipsă de oportunităţi. Sunt foarte mulţi bani şi se plâng de tichete mari, ei vor tichete mari şi se plâng, simt că trebuie să fie din ce în ce mai multe oportunităţi de investiţii pe piaţa de capital. Mesajul este că sunt foarte mulţi bani care aşteaptă această oportunitate de investiţii, mai ales din partea investitorilor investiţionali. Un alt mesaj negativ este lichiditatea pieţei, care nu este acolo unde ne dorim. Ea a crescut pe toate instrumentele pe care le avem, aceste obligaţiuni, însă pe partea de acţiuni vedem creşteri mici", a adăugat Adrian Tănase.

Directorul general al BVB a recomandat antreprenorilor interesaţi de banii investitorilor instituţionali să se concentreze pe Piaţa Reglementată.

"Ca să facem şi o altă diferenţiere între Piaţa AeRO şi Piaţa Reglementată, pe Piaţa AeRO prezenţa investitorilor instituţionali este foarte redusă. Trebuie să ştiţi că în momentul în care mergeţi pe Piaţa AeRO vă veţi adresa în principal investitorilor individuali - noi avem şi o clasă de investitori domestici foarte puternică, fondurile de pensii locale, care au acum 18 miliarde de euro şi trebuie să îi investească pe piaţa de capital. Aceste fonduri de pensii locale nu pot investi pe Piaţa AeRO, pentru că Piaţa AeRO nu este considerată o piaţă reglementată, ci este considerată o piaţă cvasi-reglementată. Ei pot investi doar pe piaţa mare, pe Piaţa Reglementată. Acesta e cazul şi altor investitori instituţionali şi străini. Deci pentru a accesa banii investitorilor instituţionali trebuie să vă uitaţi către Piaţa Reglementată", a declarat Adrian Tănase.