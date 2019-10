AFEER: Emiterea Ordonanţei 114 nu a fost justificată, cel puţin pentru domeniul energiei electrice

Emiterea Ordonanţei 114/2018 nu a fost justificată, cel puţin pentru domeniul energiei electrice, deşi la vremea respectivă s-a spus că au fost distorsiuni în piaţă şi din această cauză a fost nevoie de o intervenţie, a afirmat, luni, preşedintele Asociaţiei Furnizorilor de Energie Electrică din România (AFEER), Ion Lungu, la conferinţa anuală organizată de InvesTenergy, potrivit Agerpres.

"S-a vorbit la vremea respectivă că au fost distorsiuni în piaţă, că piaţa nu funcţiona şi, din această cauză, a fost nevoie de o intervenţie. Eu am vrut să spun că, în ceea ce priveşte energia electrică - mă voi referi numai la energia electrică, nu şi la gaze naturale - au fost mai multe analize ale pieţei efectuate de Autoritatea Naţională de Reglementare, de Consiliul Concurenţei şi niciuna din aceste analize nu a arătat că ar fi vorba de o distorsiune a pieţei de energie electrică. Din această cauză eu cred emiterea Ordonanţei 114 nu a fost justificată, cel puţin pentru domeniul energiei electrice. Sigur, ordonanţa a fost emisă şi acum trebuie să vedem cum lucrăm", a spus Ion Lungu.De asemenea, directorul executiv al Federaţiei Asociaţiilor Companiilor de Utilităţi din Energie (ACUE), Silvia Vlăsceanu, a amintit că înainte de emiterea acestei ordonanţe nu au existat consultări cu organizaţiile din domeniu."Nu au reuşit decât să introducă suspiciuni între actorii din piaţă, acuzaţii care după câteva luni s-au dovedit a fi nefondate pentru că de fapt toţi participanţii la piaţă au fost afectaţi de aceste ordonanţe (OUG 114 şi OUG 19 - n. r.) şi vedem consecinţele astăzi. Nu am avut predictibilitate, nu ştim ce va fi de la 1 ianuarie, nu ştim cum va fi calendarul în următoarele luni sau un an şi jumătate. A reuşit să strice ceea ce era, deşi nu funcţiona nici atunci perfect", a spus Silvia Vlăsceanu.