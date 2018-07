Al patrulea roman din seria 'Cormoran Strike', scrisă de JK Rowling sub pseudonim, va fi lansat în septembrie

„Lethal White”, al patrulea roman din seria scrisă de JK Rowling sub pseudonomul Robert Galbraith care are în centru personajul Cormoran Strike, va fi lansat pe 18 septembrie (news.ro).

Povestea îl va urmări pe detectivul particular şi asistenta lui, Robin Ellacott. Cei doi vor investiga o crimă care are loc pe străzile lăturalnice din Londra şi la care este martor un tânăr cu probleme, pe nume Billy. În plus, relaţia dintre Strike şi Ellacott devine tot mai tensionată.

Autoarea a dezvăluit pentru BBC că acest roman va relua acţiunea exact de unde s-a încheiat în cel de-al treilea volum, „Career of Evil”.

Primele trei cărţi ale seriei semnate de Galbraith, „The Cuckoo's Calling”, „The Silkworm” şi „Career of Evil”, au fost vândute în 1,2 milioane de copii, generând încasări de 7,5 milioane de lire sterline, potrivit Nielsen BookScan.

„Cuckoo's Calling” a fost vândută în apxorimativ 1.500 de copii înainte ca identitatea autorului să fie dezvăluită de Sunday Times.

BBC a adaptat seria pentru televiziune, rolurile principale fiind jucate de Tom Burke şi Holliday Grainger.

„Lethal White”, apărut la editura Little, Brown & Co, este disponibil pentru precomandă.