Alegeri 20202 - Cseke Attila a prezentat şapte proiecte în domeniul sănătăţii pentru Oradea

Candidatul UDMR Bihor pentru funcţia de primar al municipiului Oradea, senatorul Cseke Attila, şi-a prezentat, joi, primele şapte proiecte în domeniul sănătăţii, din cele 50 de proiecte pe şapte domenii pe care a promis că le va face publice până la alegeri.

Cseke Attila a enumerate cele şapte proiecte, puse sub genericul său "Echilibru sănătos", menţionând că, chiar dacă nu vor fi implementate de el ca primar, vor putea fi folosite, aşa cum au fost şi cele anunţate de UDMR în 2012.Primul proiect se referă la necesitatea extinderii centrului oncologic din Oradea, conceput şi construit în colaborare cu autorităţile locale pe timpul mandatului său de ministru al Sănătăţii. Creşterea numărului de îmbolnăviri la circa 2.600 de cazuri pe an ar necesita extinderea cu o nouă aripă a centrului, pentru a mări capacitatea de internare, dar şi dezvoltarea capacităţii de diagnostic molecular. Cseke vizează şi reînfiinţarea compartimentului de oncologie pediatrică, desfiinţat anul trecut.Reformarea reţelei de medicină şcolară în Oradea, al doilea proiect, ar presupune ca în cele 36 de cabinete de medicină şcolară să fie angajaţi, conform normelor legale, 20 de medici, nu 10 cât sunt în prezent, fiind prevăzută şi înfiinţarea altor cinci cabinete stomatologice, pe lângă cele trei existente."Am propus şi o inovaţie. Să construim ceva unic în ţară şi am spus ca autoritatea locală să instituie o finanţare în plus pentru acei medici din medicina şcolară care-i învaţă pe copii ceva ce le foloseşte: procedura resuscitării. Nu ştii niciodată când trebuie să o foloseşti", a spus Cseke.Candidatul a mai propus înfiinţarea a cel puţin două centre de permanenţă pediatrice, pe lângă cele opt existente, care să se ocupe numai de urgenţele la copii şi să mai degreveze urgenţele de la Spitalul Municipal.Deoarece urgenţa stomatologică în Oradea funcţionează în prezent doar în cabinetele private şi nu există un loc în care un cetăţean cu astfel de probleme să se poată adresa în timpul nopţii, Cseke a propus înfiinţarea unui centru stomatologic pentru toţi, deschis la orice oră.Pentru o alimentaţie sănătoasă, candidatul Cseke Attila propune un proiect, pe model occidental, cu trei actori: cetăţeanul care face comenzile pentru legume şi fructe, producătorul local care are aceste produse proaspete şi societatea care se ocupă de transportul produselor de la producătorul local la beneficiar. Cseke consideră că aceasta din urmă ar putea fi chiar societatea comercială Administraţia Domeniului Public SA, care se ocupă, printre altele, de pieţe.Cseke a reiterat Programul de prevenţie pentru şcolari, care a funcţionat în Oradea între anii 2010-2012 cu finanţare de la primărie şi care prevedea investigaţii pentru elevii din clasele I-V - sânge, ORL, stomatologice, oftalmologice, coloană vertebrală şi greutate.Fostul ministru al Sănătăţii a amintit apoi de programul de fertilizare in vitro, un program naţional cu finanţare de la Ministerul Sănătăţii, pornit în timpul mandatului său."Dacă o familie din Oradea care are o asemenea problemă de infertilitate doreşte să beneficieze de finanţare de la stat, nu are niciun spital din Oradea pe programul naţional, niciun participat! Noi am propus ca Oradea să-şi dezvolte o infrastructură de stat, pentru a putea face aceste proceduri. În cadrul Maternităţii Oradea să se dezvolte un asemenea proiect, ce presupune şi infrastructură şi calificarea resursei umane", a spus Cseke.Ultimul său proiect pe sănătate se referă la viaţa universitară. El propune ca pe un teren de 1,8 hectare al CJ Bihor, iniţial prevăzut pentru un viitor spital regional, să se înfiinţeze un campus medical universitar. Aici s-ar preconiza mutarea tuturor facultăţilor din domeniul medical - medicină, stomatologie, farmacie - şi construirea unei clinici moderne de stomatologie. De asemenea, tot aici se propune construirea unui nou spital TBC, pentru că actuala clădire nu mai merită a fi reabilitată, precum şi a unei noi clădiri pentru Spitalul de boli infecţioase.Pentru zilele următoare, Cseke a anunţat că va prezenta, zilnic, pe Fabebook, câte unul din următoarele şapte proiecte pe domeniul social şi al cultelor religioase, urmând ca peste o săptămână să le prezinte din nou pe toate în conferinţă de presă.