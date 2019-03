ALERTĂ Cristian Rizea, condamnat DEFINITIV la 4 ani și 8 luni de închisoare - Fostul deputat nu s-a prezentat la ultimele două termene, fiind plecat din țară

ICCJ a decis condamnarea definitiva a fostului deputat Cristian Rizea la 4 ani si 8 luni de inchisoare. Fostul deputat nu a fost prezent la ultimele doua termene, fiind plecat din tara, Polistii il vor cauta la locuinta, iar daca nu va fi gasit il vor da in urmarire internationala.

DNA a cerut, la ultimul termen din dosarul în care fostul deputat Cristian Rizea este judecat pentru trafic de influență, spălare de bani și influențarea declarațiilor 7 ani de închisoare pentru acesta. In primă instanță a fost condamnat la 4 ani și 8 luni de inchisoare, insa atat el cat si procurorii au facut apel.

Instanta a constatat incetarea procesului penal in cazul omului de afaceri Lucian Coletea, care era jucat alaturi de Rizea

Judecatorii care fac parte din complet sunt Iulian Dragomir (presedinte), Ionut Matei, Maricela Cobzariu, Marius Foitos si Constantin Epure.

Fostul deputat nu s-a prezentat la ultimele doua termene din proces, iar avocatul său a anunţat că este plecat în străinătate şi nu mai vrea să fie audiat de judecătorii români.

Cristian Rizea a fost trimis in judecata de DNA pe 22 martie 2016.

"In perioada septembrie - decembrie 2009, inculpatul Rizea Cristian a pretins în mod direct, pentru sine, de la inculpatul Colțea Lucian, om de afaceri cu cetățenie americană, suma de 300.000 euro disimulată sub forma a două contracte de împrumut fictive, în schimbul promisiunii, îndeplinite ulterior, că va interveni la nivelul a două autorități, Regia Autonomă – Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat (RAPPS) și primăria comunei Chiajna, astfel încât să fie rezolvate anumite interese personale pe care omul de afaceri le avea la nivelul celor două autorități.

Potrivit înțelegerii anterioare, în cursul lunii decembrie 2009, inculpatul Rizea Cristian a primit de la inculpatul Colțea Lucian, suma totală de 300.000 euro, pentru ca în schimb să intervină la nivelul celor două autorități, astfel încât o persoană din familia lui Colțea Lucian să beneficieze de urgentarea procedurilor de retrocedare a unui teren situat într-o zonă rezidențială din municipiul București, respectiv ca omul de afaceri să obțină dreptul de proprietate asupra unui alt teren aflat în litigiu cu primăria comunei Chiajna.

Pentru a disimula adevărata natură a provenienței sumei de 300.000 euro, primită de deputatul Rizea Cristian ca obiect al traficului de influență, au fost întocmite patru contracte de împrumut false, cu caracter fictiv.

În cursul lunii decembrie 2015, pe fondul desfășurării prezentei anchete penale, inculpatul Rizea Cristian i-a abordat pe doi dintre martori și le-a spus să nu relateze adevărul organelor de urmărire penală, promițându-le celor doi că, în perspectiva că va deveni primar al Sectorului 5, le va oferi gratis un spațiu comercial în zona Cotroceni, pentru deschiderea unei noi clinici", spuneau procurorii.

Cristian Rizea nu a fost prezent la sediul ICCJ, pentru ultimul termen din dosar. Nici anterior, la termenul din 4 februarie, fostul deputat nu s-a prezentat la proces, avocatul sau anuntand ca este in SUA.

"Clientul meu mi-a dat un înscris olograf, în care solicită să fie citat la cabinetul de avocatură. Cristian Rizea nu are un domiciliu fix şi a trebuit să plece din Complexul Stejarii. Se plimbă din loc în loc în ţară şi străinătate. Are probleme financiare. Este în SUA în vizită la nişte rude. Nu are mijloace financiare. Nu vrea să dea o declaraţie în dosar", a spus atunci avocatul Alexandru Morărescu.

Cristian Rizea a fost trimis in judecata de DNA pe 22 martie 2016.

"In perioada septembrie - decembrie 2009, inculpatul Rizea Cristian a pretins în mod direct, pentru sine, de la inculpatul Colțea Lucian, om de afaceri cu cetățenie americană, suma de 300.000 euro disimulată sub forma a două contracte de împrumut fictive, în schimbul promisiunii, îndeplinite ulterior, că va interveni la nivelul a două autorități, Regia Autonomă – Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat (RAPPS) și primăria comunei Chiajna, astfel încât să fie rezolvate anumite interese personale pe care omul de afaceri le avea la nivelul celor două autorități.

Potrivit înțelegerii anterioare, în cursul lunii decembrie 2009, inculpatul Rizea Cristian a primit de la inculpatul Colțea Lucian, suma totală de 300.000 euro, pentru ca în schimb să intervină la nivelul celor două autorități, astfel încât o persoană din familia lui Colțea Lucian să beneficieze de urgentarea procedurilor de retrocedare a unui teren situat într-o zonă rezidențială din municipiul București, respectiv ca omul de afaceri să obțină dreptul de proprietate asupra unui alt teren aflat în litigiu cu primăria comunei Chiajna.

Pentru a disimula adevărata natură a provenienței sumei de 300.000 euro, primită de deputatul Rizea Cristian ca obiect al traficului de influență, au fost întocmite patru contracte de împrumut false, cu caracter fictiv.

În cursul lunii decembrie 2015, pe fondul desfășurării prezentei anchete penale, inculpatul Rizea Cristian i-a abordat pe doi dintre martori și le-a spus să nu relateze adevărul organelor de urmărire penală, promițându-le celor doi că, în perspectiva că va deveni primar al Sectorului 5, le va oferi gratis un spațiu comercial în zona Cotroceni, pentru deschiderea unei noi clinici", spuneau procurorii.

MINUTA:

Cu majoritate, Admite apelurile formulate de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie şi de apelantul-inculpatul Rizea Cristian împotriva sentinţei penale nr.680 din data de 07 decembrie 2017 pronunţată de Înalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie – Sec?ia penală în dosarul nr.1291/1/2016. Desfiin?ează, în parte sentinţa apelată şi rejudecând: În baza art. 396 alin. (6) raportat la art. 16 alin. (1) lit. f) teza a III-a, încetează procesul penal faţă de intimatul inculpat Colţea Lucian sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de cumpărare de influenţă prev. de art. 61 din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 5 din Codul penal şi spălare de bani prev. de art. 29 alin.(1) lit. b) din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 41 alin. (2) din Codul penal din 1969 şi art. 5 din Codul penal, ca urmare a decesului inculpatului. În baza art. 25 alin. (3) prin raportare la art. 397 alin.(3) din Codul de procedură penală dispune desfiinţarea următoarelor înscrisuri: - contractul de împrumut nr.1/ 2.12.2009 încheiat între Colţea Lucian şi Beja George Andrei; - contractul de împrumut nr. 1/02.12.2009 încheiat între Beja George Andrei şi Rizea Cristian; - contractul de împrumut nr. 1/06.12.2009 încheiat între Colţea Lucian şi Beja George Andrei; - contractul de împrumut nr. 1/06.12.2009 încheiat între Beja George Andrei şi Rizea Cristian ; - antecontractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 962/21.04.2010 la BNPA Durnescu Mihaela Gabriela şi Polihovici Daniel şi - antecontractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 963/21.04.2010 la BNPA Durnescu Mihaela Gabriela şi Polihovici Daniel. În baza art. 275 alin. (3) din Codul de procedură penală cheltuielile judiciare ocazionate de soluţionarea cauzei în primă instanţă cu privire la inculpatul Colţea Lucian rămân în sarcina statului. Menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei penale atacate. În baza art. 275 alin. (3) din Codul de procedură penală cheltuielile judiciare ocazionate cu soluţionarea apelului declarat de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casa?ie şi Justi?ie - Direc?ia Naţională Anticorup?ie şi de apelantul-inculpatul Rizea Cristian rămân în sarcina statului. În baza art.275 alin. (6) Cod procedură penală onorariul cuvenit apărătorilor desemnaţi din oficiu pentru apelantul inculpat Rizea Cristian şi intimatul inculpat Colţea Lucian, până la prezentarea apărătorilor aleşi, în sumă de câte 217 lei, rămâne în sarcina statului. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 18 martie 2019. Cu opinaie separată, În sensul admiterii apelului formulat de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie doar cu privire la încetarea procesului penal în ceea ce îl priveşte pe intimatul inculpat Colţea Lucian ca urmare a intervenirii decesului acestuia.