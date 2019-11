ALERTĂ - Guvernul Maia Sandu a căzut. Moţiunea de cenzură a fost adoptată de Parlamentul Republicii Moldova

Deputații din Parlamentul Republicii Moldova au votat marţi moțiunea de cenzură împotriva Guvernului condus de Maia Sandu. Inițiativa a fost susținută de 63 de parlamentari din partea fracțiunilor PSRM și PDM, în timp ce Partidul „ȘOR” s-a abținut de la vot.

Guvernul Maia Sandu a fost în funcţie timp de 5 luni. Urmează învestirea unui nou guvern sau alegeri parlamentare anticipate.

„În iunie pe întuneric, cu frică, unii au decis în ultima clipă să meargă împotriva lui Plahotniuc, iar astăzi, pe lumină, mergeți împotriva unui Guvern al poporului. Refuzăm să fim părtași într-un joc, în care partenerii de coaliție încearcă să captureze statul. Aveți de luat o decizie, pentru care veți răspunde în fața propriilor alegători”, a declarat Maia Sandu, premierul dermis al Republicii Moldova.

”Noi știam ce facem și am mers în această guvernare ca să scăpăm de ciumă. Noi știma unde mergem, dar am creat o majoritate parlamentară să salvăm oamenii de sărăcie și tiranie, iar voi vreți să vă salvați averile. Cei speriați sunt mai mulți, caută să facă înțelegeri pe la spate și vor să scape de noi, când au văzut că noi nu ne vindem, am adus bani în țară, am deschis ușile către UE și am decis să facem viața oamenilor mai bună. Unde s-a mai văzut democrați, care să voteze împotriva democrației și socialiști care să voteze împotriva ajutorului social”, a completat Sandu, co-lider al Blocului ACUM (pro-european).