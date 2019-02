Alexandru Petrescu, la Iași: Consider că o e- guvernare bine implementată reprezintă în termeni practici o guvernare transparentă

O e- guvernare bine implementată reprezintă în termeni practici o guvernare transparentă, a subliniat, astăzi, la Iași, ministrul Energiei, Alexandru Petrescu.

"Am deschis in aceasta dimineata, 19 februarie, Ia Iasi, alaturi de presedintele Consiliului Judetean Iasi, dl Maricel Popa, Conferința la Nivel Înalt privind e-Guvernarea.

Când digitalizarea întâlnește administrațiile publice, atât centrale, cât și locale, printr-o compatibilizare optima in beneficiul cetanilor, definim practic conceptul de e-Guvernare. Consider ca o e- guvernare bine implementată reprezintă in termeni practici o guvernare transparenta, o guvernare eficienta și eficace - pe scurt, o guvernare buna, acesta fiind si dezideratul mandatului meu.

Primul eveniment important înscris în agenda PRES RO 2019 in domeniu digital, reuniunea de astazi, cu participarea expertilor din domeniu din Romania si din alte 12 tari, a constituit un bun prilej de a analiza ultimele realizări europene în domeniul guvernării electronice, precum și modalitățile prin care pot fi îmbunătățite calitatea și eficiența proceselor administrative și a serviciilor publice, dar și de a promova cooperarea între domeniul politic, administrație, societatea civilă și cetățenii europeni prin intermediul tehnologiei informației", scrie Alexandru Petrescu pe Facebook.