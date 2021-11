Alexandru Rafila spune că sunt trei scenarii legate de tulpina africană: Care este cea mai rea variantă

Alexandru Rafila consideră că noua tulpină africană ar putea avea o evoluție pe trei scenarii. Noul ministru al Sănătății este îngrijorat de ce a văzut la târgurile de Crăciun, mai ales în București, unde nu se respectă distanțarea socială.

Rafila a abordat și subiectul testelor de salivă dedicate elevilor și a transmis câteva sfaturi.

„Lumea are impresia că pandemia s-a încheiat. În loc să avem sărbători liniştite, facem tot posibilul să le stricăm. Comportamentul individual este cel care o sa dicteze situaţia pe care o sa o intampinăm de sărbători si mai ales dupa sarbatori, in ianuarie. Faptul ca ne aflam pe un trend descendent ar trebui consolidat. Macar să se golească spitalele. Înca sunt cifre îngrijorătoare. Asteptarile doar din partea MS sunt insuficiente.

Pana acum, această variantă se transmite mai repede decât celelalte. De aici plecam cu 3 scenarii. Cel favorabil ar fi ca acesta sa se transmita mai repede, dar patogenitatea sa fie mai mică. Ar deveni o viroza respiratorie obisnuita. Celelalte doua scenarii nu sunt la fel de optimiste. A doua varianta ar putea fi cu simptomatologie nemodificata fata de varianta Delta. Asta ar duce la o si mai mare aglomerare a sistemului de sanatate.

Cel mai rău scenariu ar putea consta într-o evolutie in care ai un număr mare de cazuri si o simptomatologie mai gravă decat in cazul variantei Delta. Eu cred că o sa fie una dintre primele 2 variante. În general, in cazul acestor viroze, cu cat creste transmisibilitatea, s-a observat că patogenitatea tinde sa scadă”, a precizat ministrul.

Alexandru Rafila exclude un nou lockdown în România în acestă perioadă, însă îi îndeamnă pe români să fie puţin mai temperaţi.

Noul ministru al Sănătăţii a declarat, luni seară, la România TV, în emisiunea lui Victor Ciutacu, că persoanele care au încarcatura virala mica nu sunt detectate de testele de salivă.

„O sa avem aceste teste de salivă în şcoli pentru vreo 2 saptamani. Aceste teste nu necesita conditii speciale de lucru. Mi se pare ca in spatiul public este o tentă de negare a importantei acestui tip de teste. Nu sunt teste care sa fie considerate dispozitive medicale, sunt teste rapide orientative . Orice test pozitiv este foarte probabil sa fie pozitiv si daca se incearca confirmarea prin testul PCR. Problema este legata de un nivel de sensibilitatea care nu este deosebit. Asta inseamnă că persoanele care au incarcatura virala mica nu sunt detectate de aceste teste. Ele sunt putin inferioare celor de antigen. Aceste teste nu trebuie să fie sterilizate. Nu mai avem nevoiede ceva steril pentru că saliva se recoltează într-un paharel de hârtie”, a explicat ministrul.

Ministrul Sănătăţii recomandă ca testul din salivă să fie făcut înainte ca elevul să mănânce. Dacă acest lucru nu e posibil, atunci e bine ca cel mic să se clătească cu apă înainte.