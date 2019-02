Alina Gorghiu pune presiune pe Ludovic Orban: PNL îşi poate asuma un scor de 30% în alegerile europarlamentare

Senatorul PNL de Timiş Alina Gorghiu a declarat joi, la Timişoara, că rezultatele recentului sondaj al PNL privind alegerile europarlamentare arată că partidul pe care îl reprezintă îşi poate asuma un scor de 30% în alegerile europarlamentare şi că îşi doreşte o listă a candidaţilor pentru aceste alegeri pe care să o voteze "din tot sufletul", potrivit agerpres.ro.

Alina Gorghiu a afirmat că în 14-15 februarie preşedintele Ludovic Orban a comunicat public că va face cunoscută această listă.

"Nu aş vrea să fiu în pielea domniei sale, pentru că sunt foarte mulţi candidaţi foarte bine pregătiţi, credibili, cu o cotă ridicată în electoratul liberal, cu un proiect european bun şi nu aş vrea să fac aprecieri cu privire la nimeni în acest moment, nici măcar cu privire la mine. Mi-am depus candidatura, am făcut-o public. Când voi vedea lista, voi spune dacă acea listă reprezintă ceea ce am comunicat că doresc pentru candidaţii de pe listă sau nu. Mi-aş dori o listă pe care să o votez din tot sufletul şi sunt convinsă că nu am motive să nu fac acest lucru", a explicat Alina Gorghiu, într-o conferinţă de presă.

Senatoarea liberală a subliniat că datele sondajului arată că PNL este principala alternativă democratică la PSD, ceea ce obligă partidul său să îşi asume un obiectiv ambiţios, "să batem PSD în aceste europarlamentare".

Succesul PNL în acest exerciţiu electoral ar transmite, potrivit Alinei Gorghiu, şi un mesaj de încredere electoratului liberal şi tuturor celor care acum sunt dezamăgiţi de PSD şi de Liviu Dragnea.

"Putem să ne asumăm un scor de 30% în aceste europarlamentare, pentru că suntem un partid solid, cu peste 1.000 de primari (...). Preşedintele partidului şi-a asumat un rol decisiv în creionarea acestei liste şi aştept împreună cu ceilalţi colegi din conducerea PNL să vedem care sunt opţiunile domniei sale, care va fi lista propusă BPN", a punctat Gorghiu.

Ea speră că va fi o listă solidă din punct de vedere al experienţei, al notorietăţii şi al credibilităţii celor care se vor regăsi pe liste şi a menţionat că este la fel de important şi să existe şi o reprezentare echilibrată de gen pe aceste liste.

"PNL a avut o rezoluţie votată în urmă cu trei ani în acest sens şi există un proiect în Parlament iniţiat de PNL pentru echilibrarea de gen pe liste pentru toate tipurile de alegeri", a conchis Alina Gorghiu.