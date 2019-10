Ambros Martin - Aş fi preferat ca Neagu şi Mork să joace, chiar dacă ştiu că ne puteau distruge

Antrenorul echipei de handbal feminin Rostov pe Don, Ambros Martin, a declarat, joi seara, că ar fi preferat ca jucătoarele Cristina Neagu şi Nora Mork, ambele accidentate, să evolueze pentru CSM Bucureşti în meciul direct de vineri, chiar dacă ştie că acestea puteau "distruge" formaţia sa, potrivit Agerpres

"Nu este mai bine pentru mine că nu le voi avea ca adversare pe Cristina Neagu şi Nora Mork. Nu, sincer vă spun. Aceste jucătoare ar trebui să joace mereu. Prefer să le văd pe teren sănătoase, gata să îşi ajute clubul şi echipele naţionale decât să le ştiu pe marginea terenului din cauza accidentărilor. Deci eu aş fi preferat să joace, chiar dacă ştiu că Neagu şi Mork ne-ar putea distruge pe teren. Va fi foarte dificil cu CSM Bucureşti, am văzut jocul lor de săptămâna trecută şi în afară de cele 2 puncte şi de victorie, am observat spiritul echipei arătat pe terenul campioanei Danemarcei. Calitatea şi nivelul echipei bucureştene mă face să consider că ne aşteaptă un meci extrem de dificil", a spus Martin înaintea antrenamentului susţinut de formaţia rusă în Sala Polivalentă din Capitală."Probabil este un avantaj că CSM o are acum pe Pintea. Ne cunoaştem foarte bine, normal. Dar cred că acum ele sunt mai concentrate pe ceea ce le cere antrenorul lor să joace, decât pe ceea ce ştiu despre mine. Sau eu despre ele. În final cred că va conta echipa. Consider că în ambele formaţii sunt jucătoare de nivel înalt", a adăugat Ambros Martin.Echipa de handbal feminin CSM Bucureşti întâlneşte, vineri, de la ora 20:30, în Sala Polivalentă din Capitală, formaţia rusă Rostov pe Don, într-o partidă contând pentru etapa a 2-a a Grupei B a Ligii Campionilor.