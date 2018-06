Amendamentul 8 a căzut în Irlanda. Următorul pas: o agendă pro-avort extremă (OPINIE)

Am aflat deja rezultatele Referendumului pentru abrogarea Amendamentului al Optulea din Constituția Irlandei – 66% dintre irlandezi au votat pentru abrogarea articolului. Foarte probabil, următorul pas va fi implementarea unei agende pro-avort extreme, care include avortul la cerere până la 12 săptămâni de sarcină și avortul pe probleme „de sănătate”. O formulare foarte vagă care permite, practic, orice formă de avort, până la șase luni de sarcină – sau chiar până la naștere.

În legislația internațională nu există „dreptul la avort”, cu atât mai puțin „dreptul la avortul la cerere”. Există doar „dreptul la viață”, care este considerat un drept fundamental pentru orice ființă umană; „anularea drepturilor fundamentale nu poate fi obiect de referendum” este o axiomă cunoscută în mediile juridice și în presă. Cu toate acestea, în Irlanda s-a organizat, pentru a șasea oară, o consultare populară pe această temă – după ce irlandezii au respins de cinci ori abrogarea Articolului al 8-lea, începând cu 1983.

Amendamentul 8 la Constituția Irlandei, pentru abrogarea căruia s-a votat la acest referendum, oferea protecție explicită copiilor în pântec, arătând că „Statul recunoaște dreptul la viață al copilului nenăscut și, luând în considerare dreptul egal la viață al mamei, garantează prin legile sale să respecte și, în limite rezonabile, să apere și să sprijine acest drept prin legile sale”. Amendamentul 8 proteja, așadar, copii nenăscuți doar de AVORTUL LA CERERE, dar nu și în cazul în care era nevoie de întreruperea sarcinii pentru salvarea vieții mamei. Activiștii pro-avort au încercat să ascundă acest lucru, deoarece majoritatea irlandezilor nu sprijină, în fapt, avortul la cerere.

În timpul campaniei, Google a interzis orice formă de publicitate legată de acest Referendum, îngropând, practic, dezbaterea democratică; Facebook a interzis, la rândul său, orice „reclame” din afara Irlandei (incluzând orice fel de postări plătite) pe teme pro-life. Amploarea campaniei pro-avort a fost imensă – și a fost susținută de publicații mainstream precum CNN, Politico, New York Times, Wired și Irish times. Sumele cheltuite pentru campania pro-avort au fost și ele foarte mari – sume cheltuite pentru promovarea avortului, nu pentru încurajarea adopțiilor sau pentru susținerea copiilor săraci. Amploarea campaniei este justificată de rolul simbolic pe care îl are abrogarea Amendamentului 8, care pune dreptul la viață al copilului pe același plan cu dreptul la viață al mamei. Amendamentul este văzut drept o formă a „bigotismului catolic” irlandez, iar o victorie împotriva Amendamentului are un rol simbolic, în condițiile în care în Irlanda 78% din populație se declară, cel puțin formal, catolică.

Iată două fake news-uri folosite de activitștii pro-avort. 1) A fost reluat un fake news din 2012, conform căreia un avort i-ar fi putut sala viața Savitei Halappanavar, o irlandeză de origine indiană care a murit de septicemie în 2012; în fapt, medicii din toate cele trei investigații medicale efectuate pentru cercetarea cauzelor decesului au confirmat că femeia nu a murit deoarece i-ar fi fost refuzat un avort, în Irlanda fiind deja legal avortul în situațiile în care viața mamei este pusă în pericol. 2) Activiștii pro-avort au susținut că abrogarea amendamentului este necesară „pentru a salva viețile unor femei”. În fapt, conform Națiunilor Unite, Irlanda este una dintre cele mai sigure țări în ceea ce privește nașterea și sănătatea femeilor însărcinate. Medicii irlandezi au confirmat, în repetate rânduri, că avortul nu trebuie să fie legal pentru a trata femeile – și că nici o femeie nu a murit, în istoria Irlandei, din cauza Amendamentului al Optulea.

Avortul „la cerere” (când copilul este perfect sănătos, iar viața mamei nu este pusă în pericol) este o formă extrem de gravă de discriminare, o formă triplă de discriminare. Este, în primul rând, o discriminare bazată pe criterii de vârstă, căreia îi cad victimă cei mai tineri membri ai omenirii, care nu se bucură de nici un drept și de nici o formă de protecție. Este, apoi, o discriminare bazată pe criterii de sex – avortul este, în acest moment, îndreptat preponderent împotriva fetițelor: 100 de milioane de fetițe au fost victime ale avortului selectiv doar în Asia. Și este o discriminare bazată pe criterii de handicap – de exemplu, sunt țări europene în care toți copiii cu sindrom Down sunt în prezent avortați. Link aici către un articol amplu despre coordonatele campaniei pro-avort din Irlanda.

Perspectiva liberal-progresistă asupra avortului care, în fapt, nu se bazează pe argumente ştiinţifice sau raţionale, a dus la ceea ce este numit, în ziua de astăzi, Holocaustul mut. Un miliard de inocenţi i-au căzut victimă, în ultimele şapte-opt decenii, acestei veritabile Culturi a Morţii.