Ana Birchall răspunde la acuzațiile lui Ciolacu: 'Îi solicit să spună, în regim de urgență, când, cu cine și pentru ce am negociat'

Fostul ministru al Justiției, Ana Birchall a răspuns acuzațiilor lui Marcel Ciolacu într-o postare pe Facebook. Intervenția deputatei a venit după ce președintele PSD s-a arătat încă supărat pentru faptul că moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Orban nu a trecut. Astfel, într-o apariție televizată la B1 TV, Ciolacu i-a învinuit pe parlamentarii neafiliați pentru eșecul moțiunii. Printre acesția se numără și foști membri PSD. Armele parlamentarului s-au îndreptat mai ales împotriva Anei Birchall pe care a acuzat-o că și-a negociat viitorul politic cu cei de la PNL prin refuzul de a participa la votul moțiunii de cenzură.

Aceasta a ales să răspundă pe pagina de Facebook, într-un text în care răspunde la întrebările lui Ciolacu. Astfel, Birchall susține că nu și-a negociat niciodată votul și îl invită pe liderul PSD să îi ceară scuze.

Cum a arătat inaugurarea cu fast a Magistralei 5 de metrou. Primii călători au fost Klaus Iohannis și Ludovic Orban (Galerie Foto)

„Domnul Ciolacu ar fi trebuit sa ma cunoasca suficient de bine astfel incat sa stie ca NU sunt din categoria parlamentarilor care "negociaza cu si astfel de lucruri" pentru interesul personal! Ii solicit domnului Ciolacu sa spuna, in regim de urgenta, cand, cu cine si pentru ce "am negociat" eu prezenta si votul meu la motiunea de cenzura? In caz contrar astept scuzele publice pe care cu siguranta le datoreaza! ”, a scis Birchall.

De asemenea, fosta membră PSD și-a motivat alegerea de a nu participa la votul moțiunii de cenzură învovând faptul că aceasta nu servește interesului românilor în situația de criză provocată de COVID-19, dar și în contextul în care se apropie alegerile locale de pe 27 septembrie.

Mai mult de atât, Ana Birchall susține că este vorba despre o serie de jocuri politice și că și-ar fi dorit ca acestea să fie lăsate deoparte.

„Cat despre absenta mea de la motiunea de cenzura, nu a fost deloc subita ci anuntata public: nu am dorit să particip la un demers care nu avea nimic de-a face cu agenda reală a românilor, tot mai mult afectati de pandemia Covid-19, ci mai mult cu jocurile de putere tipic dâmbovițene. Nu exista nicio logică să introduci o moțiune de cenzură cu câteva săptămâni înaintea alegerilor locale și doar cu câteva luni înainte de alegerile parlamentare, la termen.”, a mai menționat deputata.