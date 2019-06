Ana Birchall, săgeți acide către Tudorel Toader: 'Nu o să mă vait niciodată de greaua moștenire. Vă garantez că pe mandatul meu astea sunt faptele'

Ministrul Justiției, Ana Bicrhall, a declarat, luni, că de când a preluat instituția, proiectele transmise spre avizare și care erau programate să intre în ședință de Guvern nu au înregistrat întârzieri la avizare, specialiștii transmițând fiecare aviz, în medie, cam într-o zi și jumătate.

„Nu o să mă vait niciodată de greaua moștenire. Eu cred că în toată această perioadă de interimat am asigurat nu numai funcționarea ministerului Justiției, dar și a tuturor celorlalte ministere sau instituții așa cum am promis de la început, cu bună-credință, profesionalism și responsabilitate. Vă garantez că niciun proiect de lege care a venit la Ministerul Justiției și care era programat să intre în ședință de Guvern nu a avut o întârziere. Ca medie, s-a stat mai puțin de o zi și jumătate la avizare în Ministerul Justiției. Sunt niște oameni extrem de profesioniști și la Direcția de Avizare din minister și la Direcția de Elaborare. Un ministru este un bun manager sau nu este un bun manager, nu vreau să spun situații punctuale, ce s-a întâmplat în trecut. Vă garantez că pe mandatul meu astea sunt faptele. Nu am avut nicio plângere în acest sens, din contră", a declarat Ana Birchall, la sediul PSD, conform Mediafax.

Întârzierea avizelor pe anumite proiecte de acte normative a fost unul dintre principalele reproșuri care i s-au adus fostului ministru al Justiției, Tudorel Toader, de către coaliția de guvernare, acestuia fiindu-i, în cele din urmă, retras și sprijinul politic și renunțând la conducerea Ministerului Justiției. Ulterior, a fost numită interimar Ana Birchall, pe care mai apoi PSD a propus-o ca ministru cu drepturi depline, președintele Klaus Iohannis semnând decretul de numire.

Ceremonia depunerii jurământului noilor miniștri are loc luni, la ora 17.00, la Palatul Cotroceni.