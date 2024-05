Ana Bogdan, nominalizată pentru Billie Jean King Cup Heart Award, pentru faza calficărilor. Unde se poate vota

Mai sunt nominalizate japoneza Nao Hibino şi germana Laura Siegemund.

Cei care doresc îşi pot vota favorita până în data de 17 mai, la ora 17.00.

În calificările Billie Jean King Cup, în aprilie, România a revenit de la 0-2 cu Ucraina, s-a impus cu 3-2 şi a obţinut un loc la turneul final. Ana Bogdan a obţinut două victorii, la simplu şi la dublu, în ziua a doua, cea care a întors soarta confruntării.

Tot luna trecută, cu două victorii, Emma Răducanu a adus Marii Britanii calificarea la turneul final. Britanicele au învins Franţa, scor general 3-1.

Japonia s-a impus în calificări în faţa Kazahstanului, scor 3-1. Nao Hibino a obţinut două victorii. La turneul final, Japonia va juca în optimi împotriva României.

Germania, cu Laura Siegemund victorioasă în două meciuri, a trecut în calificări de Brazilia, scor general 3-1.

La turneul final, Germania va înfrunta Marea Britanie.

