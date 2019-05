ANALIZĂ - Câte voturi a pierdut, de fapt, PSD față de 2016. Cât au câștigat PNL și USR

PNL și alianța USR-PLUS reprezintă partidele care au câștigat cel mai mult în aceste alegeri, asta în timp ce PSD este marele perdant. Sociologul Avangarde, Vladimir Ionaș, arată că PSD a pierdut peste 500.000 de voturi față de anul 2016, în timp ce USR a câștigat un milion de voturi.

”La 91% dintre sectii numarate:

Decembrie 2016 - Mai 2019

PSD a pierdut circa 1,3 milioane de voturi

PNL a castigat circa 500.000

USR PLUS au castigat mai mult de 1 milion de voturi in plus fata de scorul USR.

ALDE a pierdut circa 50.000 de voturi.

UDMR a castigat putin peste 15.000 de voturi.

PMP a castigat circa 85.000 de voturi.”, scrie Vladimir Ionaș.