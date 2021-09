Anca Dragu răspunde acuzațiilor lansate de PNL: 'Nu mi-am pierdut calitatea de președinte al Senatului. Aici nu ne jucăm, nu e vorba de mofturi'

Președintele Senatului Anca Dragu răspunde acuzațiilor PNL și spune că a avut atribuții de a convoca Birourile permanente reunite vineri. Ea a lansat și un atac la vicepreședintele Senatului, Alina Gorghiu.

„S-a convocat regulamentar la cabinetele celor doi președinți, președintele Camerei și președintele Senatului, și conform regulamentului privind activitățile comune ale celor două Camere trebuia să înștiințăm Guvernul. Asta se face prin decizia Birourilor permanente peunite, ca atare am convocat aceste Birouri. Am avut ședință, o tentativă vineri seară, o tentativă nereușită pentru că nu am avut cvorum. Eu aveam această atribuție de a convoca Birourile Permanente. Mai mult decât atât, doamna Gorghiu ar fi putut și dumneaei să o facă, pentru că într-adevăr avem delegări administrative, dar nu a vrut să facă convocarea. Eu nu mi-am pierdut calitatea de președinte al Senatului și pot să fac această convocare vineri seară și ca atare am făcut-o cu dl Ludovic Orban, pentru că trebuie să punem în practică această procedură privind moțiunea de cenzură. Este un drept constituțional. Aici nu ne jucăm, nu e vorba de mofturi, că cineva are chef sau nu are chef să convoace Biroul permanent sau cineva are chef sau nu are chef să participe. Am discutat cu dumneaei (c.n. Alina Gorghiu) până la un punct când comunicarea s-a tăiat”, a spus Anca Dragu, la Parlament.