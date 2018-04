Andi Cristea, europarlamentar PSD: 'Nu cred că proiectul lui Macron poate reuși, dacă se insistă pe Europa cu mai multe viteze'

Preşedintele Franţei, Emmanuel Macron a pledat marţi, la Strasbourg, într-un discurs rostit în faţa Parlamentului European, pentru ''apărarea în mod ferm'' a unei ''suveranităţi europene reinventate'' în faţa tentaţiei ''autoritare'' în unele ţări ale Uniunii Europene, relatează AFP.

În discursul său, Macron a făcut o trecere în revistă a principalelor puncte pe care le consideră necesare pentru o integrare mai profundă a UE în contextul în care Marea Britanie se pregăteşte să părăsească în luna martie 2019 blocul comunitar. Printre temele principale s-au aflat o nouă impozitare a afacerilor digitale, mai mult sprijin pentru refugiaţi, o cooperare mai strânsă în domeniul apărării şi o abordare comună mai puternică a funcţionării monedei unice europene.

Andi Cristea, europarlamentar PSD, e de părere că propunerile lui Macron nu vor avea succes dacă în UE vor exista mai multe viteze, așa cum a fost propunerea din 2017. În plus, Cristea spune că Macron nu a reușit, în anul petrecut la Palatul Elysee, ”lucruri de impact pe care le poate comunica publicului francez sau european in legatura cu refondarea proiectului european”.

”Reinventarea proiectului european a fost o tema constanta a discursului candidatului si presedintelui Macron. El s-a pozitionat de fiecare data de partea proiectului european, mizand pe dimensiunea pozitiva si aspirationala in reinventarea Europei.

Asteptarile au fost ridicate la un nivel foarte inalt, pe masura propunerilor Presedintelui francez. La aproape un an de la alegerea in functie, nu sunt insa prea mult lucruri de impact pe care Macron le poate comunica publicului francez sau european in legatura cu refondarea proiectului european. Sunt si aspecte obiective care justifica aceasta inactiune. De pilda alegerile din Germania si reticenta cancelarului Merkel de a se lansa in mari proiecte pana cand soarta guvernarii nu a fost decisa. Presedintele Macron si miscarea sa politica nu s-au decis inca asupra felului in care se vor pozitiona in Parlamentul European, unde acum sunt reprezentati doar prin aliatii lor.

Dincolo de discurs, care a fost constructiv, in spirit european, esential este daca Presedintele francez are capacitatea de a coagula o coalitie in jurul sau. Aici e marea provocare. Nu cred ca proiectul poate reusi daca se insista pe Europa cu mai multe viteze, pe un plus de integrare in Eurozona si ignorarea celorlalte state membre din centrul si estul Uniunii.”, a declarat Andi Cristea.

