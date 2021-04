Andreea Moldovan, primele declarații după revocare: 'Nu am fost deloc condiționată din punct de vedere politic'. Care este 'marele regret'

Fostul secretar de stat în Ministerul Sănătății, Andreea Moldovan, a declarat vineri, într-o conferință de presă, că a venit în minister la solicitarea lui Vlad Voiculescu și că a apreciat că nu a fost deloc condiționată din punct de vedere politic.

„Am venit în echipă la solicitarea domnului ministru Vlad Voiculescu. Mi-am dorit să fiu alături de el, pentru că știam că are planuri bune și gânduri bune. Am apreciat că nu am fost deloc condiționată din punct de vedere politic. Alături de mine au venit și alți profesioniști apolitici. Pentru mine a fost extrem de important venind din sistem, afectat de pandemie, să știu ce se întâmplă și astfel am venit cu problemele pe care le cunoșteam foarte bine și să încerc să le rezolv.

Un alt avantaj al meu a fost că știu să comunic cu colegii mei din țară și am știut ce se întâmplă în țară. Acele call-uri în miez de noapte cu reprezentanții DSP-urilor, cu medici, cu manageri, cu personalul din serviciile de ambulanță, au reprezentat prilejuri adevărate să știm ce se întâmplă și ce e de făcut. Am vrut să ținem cont nu numai de pandemie, deși asta ne preocupă pe toți de un an de zile, există și pacienții cu afecțiuni cronice pe care nu putem să îi uităm. Am vrut să oferim un parcurs clar atât pacienților COVID, cât și non-COVID”, a spus Andreea Moldovan.

De asemenea, Andreea Moldovan a vorbit și despre marele regret.

„Am regretul mare că mai erau niște ordine care trebuiau să iasă. Aici este poate singurul regret. Sper să nu fie proiecte care să fie încheiate aici, pentru că sunt proiecte bune”, a mai spus fostul secretar de stat.