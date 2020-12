Andreea Popa, mezina lotului României: Fetele şi mama mi-au spus să mă bucur de tot ce se întâmplă aici, să fiu recunoscătoare

Trei jucătoare din naţionala de handbal feminin a României, Laura Popa, Andreea Popa şi Lorena Ostase, au participat marţi, la Kolding, la o conferinţă de presă online. Handbalistele au vorbit despre parcursul naţionalei în primele meciuri, cu Germania, Polonia şi Norvegia, despre emoţiile trăite la turneul final şi speranţele în continuare, la Campionatul European din Danemarca, potrivit news.ro.

”Meciurile au fost foarte grele, am avut începuturi grele şi apoi am alergat să egalăm, să recuperăm. De la meci la meci ne-am închegat ca echipă. Vestea că voi juca extremă am primit-o cu bucurie, am venit să ajut echipa de pe orice post. Mă simt mai bine în inter dreapta, dar nu am nicio problemă unde joc. Atmosfera în lot e bună, ne-am mai liniştit după ce a venit şi Denisa Dedu înapoi în lot şi sperăm să nu mai avem probleme cu coronavirusul, care lucrează şi la psihicul nostru.Viaţa în e grea, te acomodezi greu, totul e foarte strict şi trebuie să fii atentă la tot ce faci, dar ne-am adaptat. Am mare încredere în echipă şi sper să creştem de la meci la meci”, a declarat interul dreapta Laura Popa, care a fost soluţia surpriză şi benefică României în meciul cu Norvegia ca extremă.

La rândul său, centrul Andreea Popa, mezina lotului la 20 de ani, a vorbit despre cum se simte la primul turneu final cu naţionala de senioare.

”Este o mare bucurie să fac această deplasare. Fiecare meci e o emoţie, încerc să ajut echipa şi nimeni nu mă face să mă simt cea mai mică din lot. Să le văd ieri pe mari jucătoare ca Oftedal sau Katrine Lunde, să fiu cu ele pe teren, a fost o mare fericire, nu am mai trăit asta! Nu mă aşteptam nici să fiu aşa de relaxată cu fetele noastre, fiind cea mai mică. Mă încurajează tot timpul şi îmi spun să mă bucur de tot ce mi se întâmplă. La fel mi-a spus şi mama înaintea plecării: să fiu bucuroasă de tot ce mi se întâmplă şi recunoscătoare. Am prins încredere, nu mă aşteptam să joc atâta şi fiecare minut contează pentru mine. Probabil a fost şi un avantaj al României, sunt tânără şi poate nu orice antrenor ar fi mizat atâta pe mine, iar adversarele nnu m-au văzut ca pe o ameninţare. Vreau să prind curaj şi să fiu o surpriză pentru adversare”, a spus handbalista.

Şi Lorena Ostase, pivotul reprezentativei, a declarat că aportul său la jocul colectiv o motivează şi mai mult.

”Mă simt bine şi mă bucur că aportul meu a devenit mai bun. Sper să jucăm cât mai mult ca o echipă de la meci la meci, am crescut şi sper să facem jocuri cât mai bune. Norvegia joacă foarte bine, este una din favorite la medalii, în grupă a defilat, dar uite că nu s-a întâmplat cu noi, acele 40-45 de minute. De acum, pot fi surprize. A avut meciuri bune în grupă şi să nu le mai aibă în continuare! Postul de pivot e puţin mai greu, ai şase apărătoare, contează cum te înţelegi cu colegele, cu portatul, există relaţia pe ambele planuri, şi ofensiv, şi defensiv. Eu îmi doresc şi mai mult decât am arătat până acum”, a afirmat Ostase.

Naţionala de handbal feminin a României a încheiat, luni seară, meciurile grupei D, cu un bilanţ de două înfrângeri şi o victorie: 19-22 cu Germania, 28-24 cu Polonia şi 20-28 cu Norvegia. Tricolorele sunt calificate în grupa principală II, pe care o vor începe, joi, cu 0 puncte în clasament. Şi Norvegia şi Germania au mers mai departe.

La finalul grupei, statisticile EHF au evidenţiat faptul că handbalista Cristina Neagu a devenit prima jucătoare care marchează 250 de goluri la o ediţie CE. Ea deţinea oricum recordul de goluri marcate, depăşit în 2018, iar înaintea meciurilor din grupa principală II a adunat 253 de goluri.

La ultima ediţie a Campionatului European, naţionala României s-a clasat pe locul 4, după 20-24 cu Olanda, în finala mică. Chiar înaintea acestei partide, căpitanul naţionalei tricolore, Cristina Neagu, a suferit o ruptură de ligamente în partida cu Ungaria, ratând lupta pentru medalii la CE.

Podiumul ediţiei din 2018, care a avut loc în Franţa, a fost ocupat, în ordine, de Franţa, Rusia şi Olanda.

Deţinătoarea recordului de titluri europene este Norvegia, cu 7 medalii de aur.