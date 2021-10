Andreea Prisăcariu: 'Sunt urâtă de românii mei pentru modul în care arăt'

La scurt timp după deschiderea contului de Twitter, Prisăcariu a ajuns la aproape 20.000 de urmăritori, depășind-o la acest capitol inclusiv pe Barbora Krejcikova, campioana de la Roland Garros din 2021. Totuși, popularitatea i-a adus jucătoarei de tenis și câteva comentarii negative.

Prisăcariu s-a arătat deranjată de comentariile negative ale românilor la adresa ei, spunând că este urâtă doar pentru modul în care arată.

"Sunt urâtă de românii mei doar pentru felul în care arăt. Nu știam că body shamingul (n.r - ură față de o persoană pentru modul în care aceasta arată) însă se practică în 2021. Pentru toate reginele de aici care suferă din cauza acestor persoane... nu îi băgați în seamă. Vă iubesc!", a scris Andreea Prisăcariu, pe Twitter.

Fosta campioană națională la juniori, aflată acum pe poziția 255 în WTA, are 21 de tatuaje, fiecare dintre ele având câte o semnificație.

"Lupul de pe brațul stâng e animalul meu sălbatic favorit. E împărțit în jumătate: o jumătate e partea mea bună, iar cealaltă e partea rea. Mai am un tatuaj pentru bunica mea, care a decedat în 2013. E un soare, consider că mă protejează de rele. Pe antebraț am tatuaje pentru bunicii mei.

Mai am un mic șarpe pe ceafă. Pe glezne mai am niște stele și o semilună. Mai am o flacără, o coroană. Toate înseamnă câte ceva foarte puternic pentru mine", a povestit Andreea Prisăcariu, potrivit GSP.ro.