Andrei Gerea (ALDE): Jocurile obscure ale PNL amână construirea Spitalului Metropolitan

Spitalul Metropolitan este o necesitate pentru Capitală, dar proiectul prin care urma să fie atribuit terenul din Pipera, unde trebuia să fie construit acest spital, nu a putut trece în Consiliul General din cauza "jocurilor obscure" ale PNL, a declarat deputatul Andrei Gerea, preşedinte ALDE Bucureşti.

"Conducerea ALDE Bucureşti consideră oportună ideea construirii Spitalului Metropolitan Bucureşti, proiect susţinut de consilierii generali ai Alianţei Liberalilor şi Democraţilor. În calitate de preşedinte al ALDE Bucureşti sunt pur şi simplu indignat de faptul că în cursul zilei de miercuri proiectul Spitalului Metropolitan, prin care urma să fie atribuit terenul din Pipera, unde trebuia să fie construit acest spital, nu a putut trece din cauza jocurilor obscure ale PNL", a afirmat Gerea, conform unui comunicat transmis vineri AGERPRES El consideră că, "din lipsă de idei, PNL a adoptat politica USR de a bloca orice inţiativă a coaliţiei PSD - ALDE"."În tandem cu useriştii din Consiliul General, peneliştii au votat împotriva acestui proiect pe care îl consider de o importanţă strategică pentru Bucureşti. În stilul caracteristic, atacurile venite din partea noului PNL, în care şi-au găsit loc pedeliştii care în urmă cu numai câţiva ani au închis spitale, neagă viabilitatea unui proiect doar pentru că iniţiativa nu le aparţine", a menţionat Gerea.Potrivit lui Gerea, terenul este în zona Aeroportului ''Henri Coandă'', unde ar putea ajunge mai uşor urgenţele medicale din alte zone ale ţării."Nu contează că este în zona Aeroportului 'Henri Coandă', unde ar putea ajunge uşor şi urgenţele medicale din alte zone ale ţării, că este în zona de centură, unde spaţiul generos permite construirea acestui spital ce va fi ridicat la standarde europene. Contează doar poziţia de 'Gică contra' a unor falşi liberali pentru care minciuna şi fariseismul s-au transformat în politica galbenă de invidie a opoziţiei de tinichea", a adăugat liderul ALDE.În opinia acestuia, Spitalul Metropolitan este o necesitate pentru Capitală, iar realizarea acestui proiect ar însemna un plus pentru sistemul de sănătate românesc.Proiectul de preluare a unui teren situat în şoseaua Pipera nr. 55 din administrarea RATB pentru realizarea Spitalului Metropolitan a fost respins, miercuri, de Consiliul General al Municipiului Bucureşti (CGMB).Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat atunci că, prin respingerea acestui proiect, PNL, care a influenţat şi USR, a dat "un vot de blam" bucureşteanului.Consilierul municipal liberal Kansou Hazem a informat că PNL are rezerve doar faţă de amplasamentul propus şi că proiectul de guvernare locală susţinut de Cristian Buşoi prevedea patru variante de locaţii.