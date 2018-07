Andres Iniesta a lăsat Spania în lacrimi: scrisoare EMOȚIONANTĂ la retragerea din echipa națională

Marele jucător spaniol Andres Iniesta a ajuns la finalul carierei fotbalistice la nivel înalt. După ce a plecat de la Barcelona, Iniesta s-a retras și din echipa națională, iar la despărțire a transmis o scrisoare care a emoționat toți suporterii din Spania și nu numai.

”In urma cu 19 ani purtam pentru prima oara tricoul nationalei de fotbal. Nu voi putea uita niciodata acel moment. Era visul vietii mele sa imi apar culorile tarii. A fost ceva foarte special, nu doar un vis, ci si o mare responsabilitate. In toti acesti ani am incercat sa ma fac constient de ceea ce inseamna si sa ofer mereu tot ce am mai bun, ca voi sa va mandriti.

Cred ca am fost norocos sa traiesc in cea mai buna perioada din istoria nationalei, cu o generatie uriasa, exceptionala din toate punctele de vedere. Am reusit lucruri uriase, lucruri la care visam de cand eram mici, dar am avut si deceptii si momente dificile. Tuturor va spun ca va multumesc pentru ca m-ati facut un jucator mai bun si un coleg mai bun. A fost o placere sa impart acesti ani cu voi.

Acum este timpul ca eu sa fac un pas in spate. Nu este o decizie usoara, chiar deloc. M-am gandit mult la acest lucru in ultimele luni. Visez si am dorinta de a continua, dar mereu am zis ca o sa fac ce e mai bine pentru nationala. Viitorul suna promitator, cu un grup nou de jucatori incredibil care de acum incolo ma vor avea in spate ca un suporter in fiecare moment. Nu am nicio indoiala ca vor urma zile minunate si victorii. Calitatea acestei echipe este uimitoare.

Am fost norocos sa am antrenori mari in toti acesti ani de cariera. Le multumesc tuturor pentru ca s-au bazat pe mine, pentru ca mi-au acordat increderea lor.

Voua, suporterilor, va multumesc, va multumesc enorm pentru sustinerea si increderea voastra, pentru afectiunea voastra. Pe viata, LA ROJA.

Nu in ultimul rand as dori sa ii multumesc familiei mele, pentru ca m-a sustinut neconditionat si a fost mereu acolo langa mine.

Andres Iniesta.”, se arată în scrisoarea lui Andres Iniesta.