Angajat de la Ambulanţa Olt bănuit de complicitate la fals intelectual, sub control judiciar

Un angajat de la Ambulanţă este cercetat sub control judiciar pentru complicitate la fals intelectul, fiind acuzat că a luat salariu fără să vină la serviciu, informează, miercuri, IPJ Olt, potrivvit Agerpres

"Poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Corabia, au desfăşurat activităţi de urmărire penală în urma cărora a reieşit faptul că, în perioada 2017-2018, un bărbat, de 46 de ani, din comuna Gârcov, judeţul Olt, în calitate de ambulanţier şi-ar fi însuşit drepturile salariale în valoare de 15.000 de lei, fără a se prezenta la serviciu", precizează IPJ Olt.Parchetul de pe lângă Judecătoria Corabia a dispus miercuri măsura preventivă a controlului judiciar pe o perioadă de 60 zile, faţă de bărbat, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la fals intelectual.Cercetările continuă şi faţă de alte persoane."Precizăm faptul că această cauză este disjunsă dintr-un dosar penal în care 14 angajaţi ai unei substaţii de ambulanţă din judeţ au fost plasaţi sub control judiciar, fiind cercetaţi sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de delapidare, fals material în înscrisuri oficiale şi uz de fals", mai precizează IPJ Olt.