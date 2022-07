Angel Tîlvăr, Președintele Comisiei pentru Afaceri Europene: `Intrarea României în Spațiul Schengen sper să se întâmple în timpul Președinției Cehiei`

La 1 iulie, Cehia a preluat Președinția Consiliului UE.

În timpul președinției franceze, una foarte ambițioasă, Europa a fost chemată să răspundă la provocări extreme (redresarea după pandemie, creșterea prețurilor la energie, inflația în creștere, efectele agresiunii neprovocate a Rusiei împotriva Ucrainei). România și-a exprimat mai puternic dorința, absolut justificată, de a fi parte din Spațiul Schengen.

Prioritățile Franței (o Europă suverană, un nou model de creștere economică, o Europă umană) au fost afectate de conflictul din estul UE sau de criza umanitară provocate de Rusia.

Astfel, Președinția franceză, Consiliul European și Comisia Europeană, au impus șase pachete de sancțiuni împotriva Rusiei, au oferit ajutor umanitar și protecție milioanelor de refugiați, România afirmându-și, încă o dată, vocația de solidaritate și împărtășirea valorilor europene. Dar provocările de securitate din Estul UE și NATO, au reliefat și importanța pe care România o va avea ca „hub” de reconstrucție a Ucrainei sau ca zonă de relocare a companiilor care părăsesc Rusia. Deci este evident că pe lângă faptul că România îndeplinește toate condițiile tehnice pentru aderarea la Schengen, importanța strategică a țării noastre a crescut în relevanță, iar intrarea Romaniei în Schengen trebuie facută cât mai repede.

După decizia politică, dar și simbolică de a oferi Moldovei și Ucrainei statutul de țări candidate la UE, la 10 ani de când UE a câștigat Premiul Nobel pentru pace, Președinția cehă a UE vine cu noi priorități: ” regândirea Europei”, „consolidarea ei”, „reîntărirea Europei”. Toate aceste priorități sunt, inevitabil, în acord cu principalul proiect de țară pe care România îl are la acest moment și anume aderarea la Spațiul Schengen. Nu putem vorbi despre o Europă reîntărită fără circulația neîngrădită a românilor în interiorul UE. Nu putem vorbi de o Europă regândită atunci când oamenii de afaceri români nu pot concura cu șanse egale cu cele ale celor din interiorul Spațiului Schengen.

Am dorința, dar și convingerea că în timpul Președinției Cehiei, lucrul dorit de România, dar și meritat în aceeași măsură, se va realiza. Consider că toate contactele pe care le avem la nivel politic, executiv sau în interiorul formatelor de dialog din care România face parte trebuiesc utilizate la maxim, pentru a grăbi aderarea României la Spațiul Schengen.

Pachetul „Mobilitate” nu avantajează transportatorii români, motiv pentru care țara noastră a deschis acțiuni în justiție.

Europa are nevoie de România, tot așa după cum rolul pe care-l jucăm pe Flancul Estic, ne face eligibili pentru a ne promova interesele în cadrul UE. Nu se poate altfel.