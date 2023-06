Angelina Jolie, producător executiv al unui documentar sportiv despre refugiaţi

Actriţa şi activista americană Angelina Jolie este producător executiv al filmului "We Dare to Dream", noul documentar al regizoarei Waad Al-Kateab, nominalizată la Oscar pentru producţia "For Sama" (2019), informează The Hollywood Reporter.

"We Dare to Dream" prezintă povestea unor tineri sportivi refugiaţi din Iran, Siria, Sudanul de Sud şi Camerun, care au concurat împreună în aceeaşi echipă, sub steagul Comitetului Olimpic Internaţional, la Jocurile Olimpice de la Tokyo 2020. Acest documentar va avea premiera mondială duminică la Festivalul Tribeca, potrivit Agerpres.

Angelina Jolie este de mult timp o apărătoare înfocată a drepturilor refugiaţilor. Actriţa şi regizoarea americană a fost ambasadoare a bunăvoinţei din partea Înaltului Comisariat ONU pentru Refugiaţi din 2001 până în 2012 şi, apoi, trimis special al aceleiaşi agenţii din cadrul ONU în perioada 2012-2022.

Waad Al-Kateab a descris propria experienţă a războiului şi a strămutării în filmul ei de debut din 2019, "For Sama", regizat împreună cu Edward Watts, care a avut premiera la Festivalul South By Southwest şi care a câştigat la Festivalul de la Cannes trofeul Golden Eye pentru cel mai bun documentar. Pelicula prezintă evoluţia regizoarei Waad Al-Kateab de la o mamă tânără la începutul războiului sirian în 2012 şi până la cucerirea oraşului ei natal, Alep, în decembrie 2016. "For Sama" a câştigat premiul BAFTA pentru cel mai bun documentar şi a primit în 2020 o nominalizare la premiul Oscar la aceeaşi categorie.