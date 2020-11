ANOFM a primit o ofertă pentru efectuarea gratuită a unei optimizări a site-ului pentru motoarele de căutare

O companie particulară de comunicare online a remis Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM) o propunere oficială pentru efectuarea gratuită a unei optimizări a site-ului pentru motoarele de căutare (SEO - search engine optimization), pentru cuvintele "locuri de muncă", potrivit unui comunicat remis luni de societatea comercială TargetWeb, autoarea ofertei, potrivit Agerpres.

Compania TargetWeb a analizat performanţa SEO a site-ului anofm.ro, constatând mai multe deficienţe grave, se menţionează în comunicat.

"Deficienţele constatate sunt de ordin tehnic, dar au legătură şi cu conţinutul site-ului care este insuficient pentru o indexare corespunzătoare în motoarele de căutare. Aceste deficienţe împiedică o poziţionare mai bună a site-ului anofm.ro în rezultatele motoarelor de căutare. Momentan site-ul este plasat mai departe de primele 20 de rezultate de căutare", se precizează în comunicat.

Ministrul Muncii şi Protecţiei Sociale, Violeta Alexandru, a menţionat, săptămâna trecută, pe Facebook, că "site-ul ANOFM nu se regăseşte în primele 20 de afişări după căutarea 'locuri de muncă', ceea ce nu a fost o surpriză, ştiind cât de puţin este popularizat. Intrând pe site, m-am pierdut (cum s-au pierdut mulţi şi au şi renunţat, probabil) prin pagini care vorbesc despre legislaţie, despre descrierea activităţii instituţiei, despre organigrame etc. Am parcurs mai bine de 15 minute încercând sa găsesc ofertele de muncă. Este relativ complicat să identifici un loc de muncă, intrând pe site. Ne trebuie o platformă simplă, prietenoasă (...), gândită pornind de la nevoile celor care o folosesc. (...) Principalul integrator pentru informaţii despre locurile de muncă nu are pe prima pagină, clar, la vedere, exact informaţia cheie: Locuri de muncă. Are orice altceva mai puţin ceea ce ar trebui să aibă în primul rând".