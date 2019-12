ANSVSA derulează o procedură pentru adopţia celor 180 de oi salvate după accidentul din portul Midia

Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) derulează o procedură pentru adopţia celor 180 de oi salvate după scufundarea parţială, în portul Midia, a unei nave încărcate cu peste 14.000 de oi, astfel încât acestea "să trăiască până la adânci bătrâneţi", a anunţat, luni, preşedintele ANSVSA, Robert Chioveanu, într-o conferinţă de presă potrivit Agerpres

"Am salvat 252 de animale, le-am dus într-un adăpost, li s-au oferit toate condiţiile, au fost sub o monitorizare strictă, dar din cauza stresului am reuşit să stabilizăm doar 180 de oi. Ele sunt stabile din punct de vedere al sănătăţii animale şi sunt asigurate toate condiţiile de bunăstare. În momentul de faţă am derulat o procedură, este afişată pe site-ul ANSVSA, pentru că aceste animale să meargă în grija unor entităţi care doresc să le adopte şi să trăiască până la adânci bătrâneţi. Avem câteva cereri în acest sens, suntem într-o procedură de trecere a acestor animale în custodie pentru ONG-urile care doresc să aibă grijă de aceste animale", a spus şeful ANSVSA.În ceea ce priveşte măsurile suplimentare luate la nivelul Portului Midia, şeful ANSVSA a precizat că au fost intensificate controalele oficiale la toate etapele operaţiunilor de export de animale vii către ţările terţe. "Am dispus verificarea tuturor centrelor de colectare ovine, bovine autorizate pentru export în ţări terţe pe baza unor notificări intenţie de încărcare şi a celorlalte documente de export. Am suplimentat echipele de medici veterinari oficiali care verifică îmbarcarea animalelor pe nave, am suplimentat numărul medicilor care fac controlul şi monitorizează la nivelul centrelor de colectare îmbarcarea animalelor către punctele de inspecţie la frontieră", a explicat oficialul ANSVSA.Pe termen mediu şi lung, ANSVSA şi-a propus actualizarea prevederilor legislative în domeniul protecţiei animalelor în timpul transportului precum şi monitorizarea aplicării acestora, iar în acest sens au fost elaborate două proiecte de acte normative care reglementează autorizarea navelor de transport de animale vii şi transportul lor către ţări terţe.Pe data de 24 noiembrie, Nava Queen Hind, sub pavilion Palau, încărcată cu 14.600 de oi şi având un echipaj de 22 de marinari de naţionalitate siriană, s-a scufundat parţial pe bordul drept, în portul Midia, după ce a plecat de la cheu.