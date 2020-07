Anton Petrea, despre propunerea de a deveni antrenorul principal al FCSB: 'Am acceptat fără ezitare'

Tehnicianul Anton Petrea a declarat, vineri, într-o conferinţă de presă, că a acceptat fără să ezite propunerea de a deveni antrenorul principal al FCSB şi că trebuie să lucreze cu jucătorii pentru ca echipa să fie mai unită.

“Am revenit la clubul la care am cunoscut cele mai mari satisfacţii profesionale. Este o provocare ca antrenor principal, însă n-am de ce să fiu îngrijorat, din contră, sunt bucuros. Am acceptat fără ezitare. Cu Neubert lucrez aproape de când m-am apucat de antrenorat. Am mare încredere în el şi sunt fericit că a putut să vină alături de noi, să ducem echipa mult mai sus decât este acum. Dispunem de jucători talentaţi, de jucători tineri, de perspectivă. Rolul nostru este de a-i sprijini în tot ceea ce fac. Am urmărit fotbalul din România. Nu mai era o echipă, doar individualităţi care în timpul meciului nu trăgeau la aceeaşi căruţă. Probabil aici trebuie să lucrăm, să fie mai uniţi pentru a avea rezultatele dorite. E o bucurie pentru mine să revin la acest club. Jucătorii i-am găsit un pic demoralizaţi, un pic abătuţi. Încerc să le ridic moralul, să ne concentrăm pe ce va urma”, a spus Petrea, potrivit news.ro.

Anton Petrea este de miercuri antrenorul principal al FCSB, echipă la care i-a succedat în funcţie luiu Bogdan Vintilă.