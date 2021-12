Anton Petrea încrezător tot timpul că jucătorii săi se vor impune în meciul cu Rapid: Un adversar incomod, am început bine meciul

Antrenorul echipei de fotbal FCSB, Anton Petrea, a afirmat, miercuri, la finalul partidei cu Rapid, câştigată pe final cu scorul de 3-1, că a fost încrezător tot timpul că jucătorii săi se vor impune, conform agerpres.

"Un adversar incomod, am început bine meciul, dar apoi am permis adversarului să fie periculos în preajma careului nostru. În repriza a doua nu au fost multe ocazii, mai puţin spre final, când s-a încins atmosfera. Important este că am reuşit să câştigăm la două goluri diferenţă şi că am putut să credem până la final. Eu mă gândesc tot timpul la victorie. Puteam să primim şi gol la 1-1, au avut o ocazie de la jumătatea terenului, care putea fi gol. Dar, în general, eu sunt optimist până la finalul jocului că putem câştiga. Acum mă gândesc doar la noi, să savurăm victoria din această seară şi apoi jucătorii să primească binemeritata vacanţă de aproape două săptămâni, să terminăm acest an cu bine", a declarat Petrea.

El a remarcat evoluţia jucătorului Florin Tănase, care a reuşit să marcheze două goluri în derby-ul cu Rapid.

"Tănase este un jucător important. Pentru noi este căpitanul echipei. Mă bucură faptul că reuşeşte să marcheze şi uşor-uşor începe să revină la forma pe care a avut-o sezonul trecut. Vom vedea dacă se va materializa presupusul transfer, până atunci să ne folosim de el şi să ne ajute cât mai mult", a adăugat Petrea.

FCSB a învins-o dramatic pe FC Rapid Bucureşti, cu scorul de 3-1 (1-1), miercuri seara, pe Arena Naţională, în etapa a 20-a a Ligii I de fotbal, într-un derby de tradiţie în care diferenţa a fost făcută de două goluri înscrise în minutele adiţionale.

Florin Tănase (14, 90+3 - penalty) şi Ianis Stoica (90+6) au înscris pentru roş-albaştri, iar Cristian Săpunaru (45+6 - penalty) a punctat pentru Rapid.

FCSB e neînvinsă de 13 etape, în care are 12 victorii şi un egal.

Rapid are doar o victorie în ultimele cinci etape, două egaluri şi două eşecuri.

În tur, Rapid a învins cu 1-0.