Antrenorul FCSB, Anton Petrea: Jucătorii sunt un pic surprinşi de noul mod de lucru, sper ca asta să fie de bun augur pentru ei

Antrenorul FCSB, Anton Petrea, a declarat, miercuri, că jucătorii pe care îi antrenează de curând sunt un pic surprinşi de noul mod de lucru pe care l-a implementat la echipă, anunță news.ro.

"Acum câteva luni eram în altă parte, nu ştiam ce se va întâmpla în continuare, nu aş fi crezut aşa ceva. Mă bucur de deznodământul ăsta şi ţin să felicit jucătorii pentru ce au demonstrat astăzi, deşi în prima repriză am avut nişte probleme, jocul nostru a scârţâit puţin, era poate normal, miza jocului pentru unii dintre ei a fost destul de mare şi s-a văzut în exprimarea lor. În repriza a doua am intrat mult mai bine, ne-am creat mai multe ocazii de gol, am dat o viteză mai mare la joc şi ocaziile au apărut şi am şi marcat şi mai puteam să o mai facem. Încă o dată felicit băieţii pentru atitudine şi pentru dăruire. Am venit de o săptămână, abia am ajuns să ne cunoaştem cât de cât, suntem într-o perioadă tulbure, nu ştim ce se va întâmpla, câte meciuri se vor mai juca, rămâne să ne pregătim şi să începem să putem să ajungem unde ne dorim. Sunt convins că jucătorii sunt un pic surpinşi poate de noul mod de lucru, sper ca asta să fie de bun augur pentru ei şi să îmbunătăţim jocul din ce în ce mai mult. Înercăm şi noi să ne adaptăm la jucătorii pe care îi avem, la calităţile lor şi să încercăm să găsim metodele potrivite pentru a le creşte valoarea. Eu unul sunt adeptul acestui sistem de joc (n.r. - 4-3-3), avem jucători care pot face chestia asta, avem jucători accidentaţi care sper să revină cât mai curând şi să ne ajute. E un sistem ofensiv care mie îmi place foarte mult. În momentul în care m-am întors aici, când m-a contactat condcucerea clubului să revim, a fost o bucuroie imensă şi am acceptat imediat. Acum sunt alte responsabilităţi (n.r. - faţă de funcţia de antrenor secund), sunt alte lucruri de pus la punct, dar e plăcut", a declarat Petrea, la microfonul televiziunilor care au transmis Cupa României.

FCSB a câştigat Cupa României, primul trofeu după cinci ani, după ce a învins, miercuri, pe Stadionul Ilie Oană din Ploieşti, cu scorul de 1-0 (0-0), echipa Sepsi Sfântu Gheorghe. Golul a fost marcat de Denis Man, în minutul 65, după o gravă eroare defensivă a adversarilor. FCSB a cucerit ultima dată trofeul în 2015, an în care a reuşit eventul. Acesta a fost primul meci al noului antrenor al FCSB, Anton Petrea, care l-a înlocuit pe Bogdan Argeş Vintilă.

Bouhenna (Sepsi) a fost eliminat, în minutul 80, după ce a primit al doilea cartonaş galben.

În urma acestui succes, FCSB şi FC Botoşani şi-au asigurat participarea în preliminariile Ligii Europa, sezonul viitor.