Antrenorul FCSB, Bogdan Argeş Vintilă, a bătut în Moldova, dar s-a supărat pe arbitri, pe Contra şi pe crainicul stadionului din Botoşani

Antrenorul FCSB, Bogdan Argeş Vintilă, a fost nervos în timpul meciului de la Botoşani. La interviul după partidă, el şi-a afirmat supărarea pe arbitrii, care au tras cu gazdele, în opinia lui, pe selecţionerul Cosmin Contra, că nu a convocat suficient de mulţi jucători de la FCSB, şi pe crainicul stadionului, care a instigat, anunță news.ro.

"Sincer să fiu, mă aşteptam să câştigăm, nu era asta o problemă, dar a fost mai palpitant aşa, în 10 jucători. Încercăm să jucăm şi în 10 şi împotriva cursului jocului şi să marcăm. Mă bucur că jucătorii mei au dat dovadă de sacrificiu şi au reuşit să marcheze chiar şi în 10. Sunt bucuros şi fericit pentru jucătorii mei, echipa a jucat exact ce pregătisem, ştiam că ne vor face presiune, că se vor repezi, am ştiut cum să ieşim din presiune. În niciun moment nu am fost în panică, totul a fost în control din punctul meu de vedere. Ei nu jucau decât bufa, mingi lungi şi de acolo jucătorii lor care au calitate şi sunt buni puteau să producă ceva surprize, dar în rest nu ne-au surprins cu nimic. A fost palpitant, bineînţeles. Am schimbat un pic registrul tactic în repriza a doua şi s-a dovedit că am fost inspirat. M-am calmat imediat imediat după ce am primit galbenul acela, dar eram foarte iritat pentru că au fost trei faulturi grosolane şi atac de la spate la Coman, de galben pentru că a ţinut şi nu i-a dat, iar lui Planici, la o jenare uşoară, i-a dat galben, de asta am fost iritat. Dar după aceea mi-am cerut scuze pentru că m-a furat un pic valul şi nu e normal, nu trebuie să fiu nervos, dar a fost un joc foarte ciudat astăzi. A doua repriză, cum a început, totul, totul, totul era numai împotriva noastră, numai şi numai impotriva noastră, asta m-a derutat la un moment dat, pentru că nu mai ştiam ce să facem ca să ieşim din jumătatea noastră, pentru că orice atingere era fault şi posibil cartonaş galben. M-am enervat pentru că erau situaţii simple, clare, la un metru de mine şi erau date invers. Mă bucur că am câştigat şi asta era cel mai important şi am dat dovadă că o echipă mare câştigă şi împotriva adversarilor şi împotriva celorlalţi. Din punctul meu de vedere, Creţu Panţîru, acum pot să spun, pentru că nu înainte de joc nu am vrut pentru că se umflau prea mult jucătorii noştri, dar un Creţu un Panţîru, Ovidiu Popescu, Coman, Tănase sunt jucători care pot să facă oricând parte din lotul echipei naţionale. Nu spun să joace titular, dar să facă parte din lotul echipei naţionale. Sunt jucători care în momentul acesta liniştit pot juca la echipa naţională. Niciun moment nu am făcut vreun gest publicului, vreau să felicit publicul, nu i-am provocat, eu i-am salutat. Dar ascultaţi ce spune crainicul! Crainicul a fost cel care a întrecut măsura, mai ales că spiritele erau încinse pe teren şi era o stare de nervozitate crescută", a declarat Vintilă, la microfonul televiziunilor care transmit Liga I.

FCSB a învins, sâmbătă, în deplasare, cu scorul de 2-0 (1-0), echipa FC Botoşani, în etapa a XVI-a a Ligii I. Fundaşul sârb al oaspeţilor, Bogdan Planici, a fost eliminat, în minutul 63. Cu a treia victorie la rând, echipa antrenată de Bogdan Argeş Vintilă s-a apropiat la trei puncte de liderul CFR Cluj, care va evolua, duminică, la Bucureşti, împotriva formaţiei Dinamo.

Au marcat: Coman '31, Gnohere '74

0-1, min. 31: Florinel Coman a marcat dintr-o lovitură liberă, dintr-o poziţie laterală stânga, apropiată de linia de fund a terenului;

0-2, min. 74: Florin Tănase l-a pus cu o pasă foarte bună pe Gnohere singur cu portarul, iar atacantul a marcat după ce l-a driblat pe Pap.

În minutul 63, Planici a fost eliminat după ce a primit al doilea cartonaş galben.