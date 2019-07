Antrenorul Simonei Halep, dezvăluiri de culise: Cine a prezis că românca se va impune la Wimbledon

Daniel Dobre, antrenorul Simonei Halep, a vorbit despre performanța româncei de la Wimbledon. Omul care stă în spatele campioanei a povestit toate trăirile de la Marele Șlem, momentul în care a simțit că Simona va câștiga turneul și rolul antrenorului în pregărtirea unui sportiv de nivel superior, transmite Mediafax.

Halep a început să dea impresia că va avea un Wimbledon bun încă de la ultimul turneu premergător, Eastbourne – iarbă, când jocul a arătat foarte bine.

"Eu le-am spus tuturor că o văd bine pe iarbă. Nu neapărat să câștige, dar că o să facă meciuri bune. M-am dus cu ea acolo pentru că m-a rugat. Noi am discutat foarte mult, am zis că poate să joace bine la Wimbledon și uite că a făcut meciuri bune. Am observat asta de la turneul premergător celui de la Wimbledon. Am ajuns la concluzia că poate să arate bine. Ne-am uitat pe tablou, era foarte greu.

Ulterior, trecând de la meci la meci, doamna Virginia Ruzici a zis că va câștiga turneul. Părerea mea a fost că are o șansă, dar Simona nu era prea convinsă. Zicea că o spun doar așa. Trebuie să te duci cu gândul că poți să câștigi fiecare meci, așa s-a dus și așa s-a întâmplat.

Ne-am simțit bine. Noi din tribună, ea din teren. Simțim starea ei, comunicăm la nivel regulamentar, la turneele WTA cobor lângă ea. La concursurile de Mare Șlem mă uit la ea și ne înțelegem din priviri. Are momente în care se descurcă mai bine singură, dar sunt momente când are nevoie și de mai multă energie din lojă", a spus Daniel Dobre în cadrul emisiunii Marius Tucă Show (Mediafax.ro).

Wimbledon 2019 e al doilea turneu de Mare Şlem câştigat de Simona Halep în carieră, după ce a triumfat şi la Roland Garros 2018. În finală, sportiva noastră a trecut în două seturi (6-2; 6-2), de Serena Williams, după mai puțin de o oră de joc.