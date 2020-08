Antrenorul Universității Craiova, Cristiano Bergodi, după ce echipa sa a câștigat meciul cu Sepsi: 'Nu am făcut un meci reuşit'

Tehnicianul Cristiano Bergodi a declarat, sâmbătă, după meciul câştigat de Universitatea Craiova în faţa echipei Sepsi, scor 1-0, că formaţia sa nu a făcut un joc reuşit, dar acest lucru nu îl îngrijorează, fiind abia începutul sezonului, relatează News.ro.

„Nu putem fi la sută la sută la începutul campionatului. Nu am făcut un meci reuşit. Mai ales în prima repriză am riscat mult. În repriza a doua echipa s-a comportat mai bine. Este însă un rezultat important. Este începutul unui drum lung şi nu sunt îngrijorat pentru că este normal că trebuie reglate nişte lucruri. Este începutul campionatului, este important că am câştigat trei puncte”, a spus Bergodi pentru posturile care transmit Liga I.

Formaţia Universitatea Craiova a învins, sâmbătă, în deplasare, cu scorul de 1-0 (0-0), echipa Sepsi Sfântu Gheorghe, în prima etapă a Ligii I.

Golul a fost marcat de Koljic, în minutul 88.