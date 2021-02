Aproximativ 100 de participanţi din 7 ţări, la FIS Children Trophy, în Poiana Braşov

Aproximativ 100 de participanţi din 7 ţări vor lua startul la FIS Children Trophy, competiţie ajunsă la cea de-a patra ediţie şi care va avea loc în perioada 16-19 februarie în Poiana Braşov, se arată într-un comunicat remis AGERPRES.

Competiţia va alinia la start un număr de aproximativ 100 de sportivi schiori, fete şi băieţi, din categoriile 12-14 ani şi 15-16 ani, din Bulgaria, Ucraina, Grecia, Slovacia, Bosnia-Herţegovina, Ungaria şi România.

Asociaţia de Turism Poiana Braşov, împreună cu Federaţia Română de Schi şi Biatlon, şi cu sprijinul Primăriei Municipiului Braşov, organizează şi anul acesta în perioada 15-18 martie, a doua ediţie a competiţiei de schi alpin pentru copii şi tineret Poiana Braşov SES Cup 2021 (Small Evolving Ski Nations), adresată sportivilor din 19 ţări, inclusiv România.

"Competiţia Poiana Braşov SES Cup ne-a fost atribuită de către Federaţia Internaţională de Schi datorită capacităţilor noastre organizatorice şi infrastructurii competiţionale de nivel înalt pe care am reuşit să o punem la dispoziţie în ultimele două sezoane. Ne dorim şi vom face eforturi în acest sens, să organizăm în Poiana Braşov etape ale curselor din Cupa Europei şi, în viitor, chiar din Cupa Mondială la schi alpin. Pentru Poiana Braşov SES Cup, cu 4 zile de concurs, în perioada 15-18 martie, aşteptăm participarea unui număr de aproximativ 100 de sportivi. Acest număr a fost diminuat de condiţiile impuse de pandemie", a declarat preşedintele Comitetului de Organizare FIS Children Trophy şi FIS SES Cup, Dan Ghiţă.

Promotorul evenimentului, Ştefan Ţînţ, a afirmat că în acest an au fost strânşi din donaţii 110.000 de euro pentru organizarea competiţiilor: "Pentru organizarea FIS Children Trophy şi Poiana Braşov SES Cup, am reuşit să strângem în ultimii patru ani sponsorizări în valoare totală de 338.000 de euro. Dacă la prima ediţie am reuşit să atragem 50.000 de euro, iată că anul acesta, suma colectată se ridică la circa 110.000 de euro. Nu am fi reuşit să aducem aceste competiţii de mare anvergură în România fără ajutorul sponsorilor noştri. Asociaţia de Turism Poiana Braşov este o asociaţie non-profit, iar banii pe care îi primim îi investim în promovarea acestor evenimente şi a staţiunii noastre".

Comitetul de organizare a competiţiilor va asigura teste rapide de COVID-19 pentru concurenţii la FIS Children Trophy şi FIS SES Cup şi va pune la dispoziţia acestora măşti de protecţie FFP2, pe întreaga durată a desfăşurării competiţiilor.

FIS Children Trophy va continua să fie organizat în România până în anul 2022, fiind înscris în calendarul Federaţiei Internaţionale de Schi (FIS).