Aproximativ 2.000 de persoane sunt înscrise pe liste de aşteptare până după 20 august, pentru a face teste COVID-19

Aproximativ 2.000 de persoane sunt înscrise pe liste de aşteptare pentru a face teste COVID-19 la cerere, la cele două centre acreditate de la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) şi Direcţia de Sănătate Publică (DSP) Arad, iar programările ajung până după 20 august.

Reprezentanţii SCJU Arad au declarat, marţi, pentru AGERPRES, că cererea pentru testare este foarte mare, dar nu se pot face decât aproximativ 50 pe zi la cele două aparate PCR existente, pentru că prioritate au pacienţii din programele naţionale de testare, potrivit agerpres.ro.

Citește și: Florin Cîțu, măsuri drastice împotriva baronilor și bugetarilor: 'Vor fi controale la sânge la modul în care banul public este folosit'

"Lista de aşteptare este până după jumătatea lunii august, fiind înscrise peste 1.000 de persoane", a spus purtătorul de cuvânt al SCJU, Simina Roz.

Cererea a crescut în ultimele săptâmâni, de când sunt necesare teste pentru călătoria în unele ţări.

De la jumătatea lunii mai, de când SCJU a început să facă teste şi la cerere, la preţul de 215 lei, în jur de 3.300 de arădeni au apelat la această facilitate.

Totodată, aproape 1.000 de persoane aşteaptă şi pe lista deschisă la DSP, care lucrează cu un aparat PCR.

Citește și: VERDICT POLITIC cu Dana Budeanu, episodul 97: S-a deschis cel mai mare bordel politic, la Capitală

"În doar câteva zile din momentul în care am deschis capacitatea de testare la cerere, pe câteva sloturi libere, pentru că prioritate are programul naţional, s-au ocupat locurile până după jumătatea lunii august. Există o cerere foarte mare în populaţie să fie testată contra-cost. Am avut pozitivi dintre cei care urmau să plece în vacanţe, inclusiv copii", a declarat, pentru AGERPRES, şeful DSP Arad, Horea Timiş.

Cei care ajung să fie testaţi primesc rezultatele după 24 de ore, în limba engleză şi în limba română. Totuşi, mulţi dintre cei care se pregătesc de călătorii spun că nu reuşesc să prindă un loc în termen util.

"Noi am sunat la DSP şi la spital şi ni s-a spus că cel mai devreme în 21 august putem face testul. Ar trebui să plecăm 11 august în Grecia, nu ştim ce să mai facem, pierdem banii plătiţi pentru concediu în avans", a declarat Marinela Piroş, din Arad.

Pentru a face faţă cererii mare de testare la cerere, atât angajaţii SCJU cât şi cei ai DSP lucrează ore suplimentare.