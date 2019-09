Ar putea fi ziua noii majorități din Parlament/ ANALIZĂ

Astăzi poate fi ziua în care majoritatea politică din Parlamentul României se dă peste cap. Astăzi deputații și senatorii Pro România ar putea lua decizia de a semna moțiunea de cenzură. Iar la ALDE, Tăriceanu pregătește o lovitură anti-Dăncilă. O ședință a conducerii partidului, prin care să se ia decizia politică de a le solicita tuturor parlamentarilor, celor care nu au fost încă excluși, să semneze moțiunea de cenzură. Această mișcare ar putea să aducă de partea PNL diferența necesară. Să se ajungă deci la numărul magic 233.

Este o zi extrem de importantă. Cele mai ascuțite cuțite vor fi scoase de echipa lui Tăriceanu de sub masă și vor fi fluturate pe sub nasul Biroului Politic Executiv. Membrii acestui organism sunt atât unii parlamentari, dar mai ales neparlamentari. Decizia luată ar urma să fie obligatorie însă pentru toți senatorii și deputații. În caz contrar, ei vor fi amenințați cu excluderea. Sub formula conform căreia ei se plasează în afara partidului. Este de presupus că, în această etapă, președintele ALDE va avea câștig de cauză.

Semnăturile parlamentarilor ALDE, adăugate semnăturilor parlamentarilor Pro România, adăugate celor de la PNL și USR și probabil UDMR și deputaților altor naționalități decât cea maghiară vor înclina balanța. Iar vineri, când este preconizat să fie lansată la apă moțiunea de cenzură, Ludovic Orban ar putea să demonstreze că a atins numărul magic de 233, cel care înseamnă majoritatea absolută în Parlament.

Astăzi este așadar ziua când vom afla dacă Guvernul Dăncilă ar putea să fie răsturnat. Dar este și ziua încare am putea afla contrariul. Asta în situația în care manevra lui Tăriceanu eșuează. Dar probabil nu eșuează.

Este însă doar începutul. Numărul 233 cu care s-ar putea încheia lista de semnături pe textul unei moțiuni de cenzură, care încă se află în stadiul de simplă ciornă, nu înseamnă nicidecum că, în mod automat, Guvernul Dăncilă cade. Pentru că în România s-au văzut deseori cazuri în care parlamentarii una semnează și alta votează. Sau semnează și lipsesc de la vot. Pentru a obține aceste număr de semnături, atât de des invocat de Ludovic Orban și care reprezintă majoritatea absolută, PNL a promis marea cu sarea. Le-a promis parlamentarilor ALDE că îi pune pe liste, făcându-i să creadă că, la următoarele alegeri parlamentare, PNL va avea un surplus de 20-30% față de situația din prezent, în timp ce PSD va avea un minus și, ca atare, îi va fi greu să le garanteze parlamentarilor ALDE că vor fi menținuți în Legislativ. Însă, așa cum arătam mai sus, chiar dacă astăzi se va întâmpla ceea ce preconizează ALDE și Pro România, mâine situația se poate schimba.

Cum se poate schimba un număr de 233, aparent bătut în cuie sub forma unor semnături pe o moțiune de cenzură, într-o simplă ficțiune? Am precizat mai sus că se întâmplă frecvent ca parlamentarii una să semneze și alta să voteze. Deci nu este deloc exclus ca la vot, cândva săptămâna următoare, raporturile să se inverseze din nou. Iar Ludovic Orban să rămână cu ochii în soare, în ciuda faptului că i-a promis PNL-ului marea cu sarea. Și în ciuda cântecelor de sirenă ale lui Victor Ponta.

Ce îi unește pe cei doi, pe Tăriceanu și Victor Ponta? Din motive diferite, ura față de Viorica Dăncilă. Dorința lor de a o îndepărta de Palatul Victoria. De a o răsturna de la guvernare. Cu consecința răsturnării acesteia de la conducerea partidului. Și a eliberării unui culoar favorabil lui Mircea Diaconu în candidatura la prezidențiale. Dincolo de acest proiect fezabil, dar deocamdată doar în mintea lor, cei doi lideri au agende diferite. A lui Călin Popescu Tăriceanu, destul de confuză, se rezumă la supraviețuirea partidului, care va trebui însă să își schimbe brandul, pentru că nu se mai poate prezenta la alegeri cu numele de ALDE. Pentru Victor Ponta, agenda e mai bogată. Dacă o să cadă Guvernul Dăncilă, partidul său, transformat în balama, are opțiuni. Fie merge alături de PNL în eventualitatea în care viitorul premier nu va fi Ludovic Orban, ci Sorin Câmpeanu și în care va primi o halcă consistentă din viitorul Executiv, fie se aliază cu un PSD fără Viorica Dăncilă, pentru a intra în forță într-o viitoare majoritate și într-un viitor Executiv.

Pe termen scurt însă, adică astăzi, vom vedea dacă există sau nu un semnal al declanșării unui proces rapid prin care Guvernul să poată fi schimbat înainte de sfârșitul acestui an.

Comentariu de Sorin Roşca Stănescu