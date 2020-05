Înregistrare BOMBĂ cu Raed Arafat, care SOMEAZĂ o firmă: Atunci repet licitația de la zero!

Înregistrare explozivă cu șeful DSU Raed Arafat, care somează reprezentanții unei companii care câștigase o licitație IGSU să reducă prețul, pentru că altfel licitația va fi reluată.

licitatie-2993830">Libertatea publică un material în care Arafat negociază cu reprezentanții WISS scăderea prețurilor pentru autospeciale pe care urma să le furnizeze IGSU.

"Arafat: Bună ziua! Reprezentant

WISS: Bună ziua! Arafat: Am o rugăminte, vă rog. Noi avem nevoie astăzi de răspuns de la polonezi. Am discutat acuma. Stați o secundă să vă explic vă rog.

WISS: Da. Arafat: Variantele noastre sunt așa și nu e nici un secret. Varianta 1, că se acceptă că a fost o greșeală și avem această corectare în comun acord cu dumneavoastră și mergem mai departe. Varianta 2, la noi e repetarea și am verificat acuma cu ANAP cu tot și nu avem o problemă pentru că e acord cadru și atunci repet licitația de la zero! Deci nu am nici o problemă, eu nu pot să pierd 25 de milioane de euro așa, să știți! Îmi dați peste cap tot proiectul nostru de achiziții pe echipamentul de la… Trebuie dat răspunsul urgent, ca să știm care e situația.

WISS: Voi face astfel încât să aveți răspunsul imediat. Arafat: Deci, poftiți?

WISS: Voi face astfel încât să aveți cât mai repede răspunsul. “Altfel ne mănâncă toată lumea. De la presă, toată lumea” Arafat: Vă rog să știm ce, cum, pentru că dacă e așa trebuie să avem o corespondență pe tema asta după care să vedem care e etapa următoare. Și să fim siguri că dânșii acceptă soluția asta că dacă altfel, eu sunt obligat să repet, că altfel ne mănâncă toată lumea. De la presă, toată lumea, că de ce ați… adică se știe de greșeala asta în interior. Eu trebuie să-i găsesc o soluție la treaba asta. Nu pot, altfel vine după asta la inspectorul general și la cei care au făcut greșeala cineva mai târziu de la Curtea de Conturi și spune «pagubele le plătiți voi» și le plătesc din buzunarul lor. E vorba de 25 de milioane de euro. Nu-i de glumit.

WISS: Nu-i de glumit. Clar! Arafat: Bine. Merci mult. La revedere! WISS: La revedere!", se arată în înregistrarea publicată de Libertatea.ro.