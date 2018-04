Armenia: Liderul opoziţiei şi prim-ministrul se întâlnesc, duminică, pentru deblocarea situaţiei

Liderul opoziţiei din Armenia, Nikol Pashinyan, a anunţat sâmbătă seară că duminică se va întâlni cu premierul Serj Sargsyan, în timp ce protestele antiguvernamentale au continuat în cea de-a noua zi de mobilizare în stradă în această mică republică din Caucaz, relatează AFP preluat de agerpres.

Now happening in Armenia. “Popular revolution starts in Armenia” - Nikol Pashinyan, opposition leader.