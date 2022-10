VIDEO Forțele armate rusești au lovit cu rachete în regiunea Sumy: a fost vizată infrastructura strategică; există victime

Federația Rusă a lovit din nou regiunea Sumy. Forțeme armate au țintit infrastructura strategică. Se știe deja că, în urma atacului, oamenii au fost răniți, relatează agenția de presă Unian.

Acest lucru a fost anunțat pe pagina sa din Telegram de către președintele Administrației Regionale de Stat din Sumy, Dmytro Zhyvitskiy.

"Districtul Romensky. Un atac cu rachete asupra instalațiilor de infrastructură critică după ora 5 dimineața. Există victime. Detalii după aceea", a scris el.

Explozii au fost înregistrate în această dimineață și la Kiev, capitala Ucrainei.

