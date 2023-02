'Atâta poate România lui Cio-Ciu: un euro din trei' - Pronosticul lui Sorin Ioniță

Politologul Sorin Ioniță consideră că Guvernul va atrage cel mult o treime din fondurile PNRR pentru „planul era clar de la început să ia prefinanţarea”, apoi „să-i mai facă la buzunar pe europeni de vreo tranşă-două”.

„Guvernul Cio-Ciu a pornit propaganda cum că 'PNRR trebuie ajustat din cauza condiţiilor excepţionale, neprevăzute create de războiul din Ucraina'. Adică bagă fise în maşîna de zgomote la Bucureşti şi îl trimit pe studentul nostru al tuturor, EuroMP Negrescu, să facă ture pe la Bruxelles să ceară derogări nerealiste. Hai să ne uităm pe listă: reforma pensiilor speciale; legea avertizorului de integritate; legea salarizării bugetarilor etc. Ce treabă au toate astea cu războiul din Ucraina, în ce fel le-a împiedicat? Dacă se făceau reformele, ele nici nu presupuneau cheltuieli în plus, ci scuteau bani la buget. Cât de caraghios să fii ca să mergi cu fonfleuri din astea de grădiniţă la Comisie?”, a scris Ioniță, pe Facebook.

Țepe

„În realitate, cum vă povesteam acum un an de zile, coaliţia Cio-Ciu nu are nici cea mai mică intenţie să facă reforme, deşi Johannis de aia zice că a creat-o. Planul era clar de la început să ia prefinanţarea (adică avansul, cum ar veni, vezi grafic), ceea ce s-a şi întâmplat, 3.8 bn euro. Apoi să-i mai facă la buzunar pe europeni de vreo tranşă-două, cu abureli ca mai sus, încercând să vedem până unde ţine. Estimarea mea era că vom lua maxim 10bn euro din celebrele 30bn alocate României; iată că lucrurile s-a blocat deja la tranşa doi, fix unde mă aşteptam, după ce am incasat pe prima anul trecut. Le mai putem da eventual ţeapă cu tranşa 2 în discuţie, vreo 2.8bn net, dar e greu, că s-au prins şi ăia care-i figura, iar ministrul Budăi, în loc de vreo reformă, se ocupă cu hărţuit femei şi merge la Chişinău la băute cu partidul urmăritului internaţional Plahotniuc, unde l-a trimis nea Marcel”, a adăugat acesta.

Uitaţi de spitale, digitalizări şi chestii

„Deci 3.2+2.6+2.8=9.2 miliarde euro, asta e suma pe care o va trage Cio-Ciu din total, adică 32%. Mark my words. Deci uitaţi de spitale, digitalizări şi chestii, pentru că de fapt în coaliţie sunt alte priorităţi politice reale decât banii aştia condiţionaţi de reforme, să fim serioşi. Ce se va începe şi trece de alea 9.2 miliarde se va finaliza cu bani de la buget, iar in paralel coaliţia va dezlănţui uraganul diversionist de acoperire în presă, că ne persecută Vestul, străinii, OMV, Olanda, Zelensky etc. Atâta poate România lui Cio-Ciu: un euro din trei”, a conchis politologul.