ATENTAT terorist extrem de sângeros în Somalia - Cel puţin 26 de morţi şi 56 de răniţi în asediul unui hotel din Kismayo (FOTO)

Cel puţin 26 de persoane au fost ucise şi 56 rănite în atacul militanţilor islamişti din gruparea al-Shabaab asupra unui hotel din oraşul-port Kismayo, din sudul Somaliei, a anunţat sâmbătă preşedintele regiunii semiautonome Jubaland, transmit AFP şi dpa.

#KismayoAttack : The character of evil. It denies the human being even the space to breathe, for that is what it must consume; breath. And joy. What is the point of striving for victory when in the moment of 'winning' there is no one left with whom to dance? #Heartbroken pic.twitter.com/vzR4xeTUqN