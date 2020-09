Au fost amenajate izolatoare la SJU Prahova iar Ambulanţa a început recoltări de teste la domiciliu

Directorul Direcţiei de Sănătate Publică (DSP) Prahova, Ioana Loghin, a declarat joi, într-o conferinţă de presă, că la nivelul Spitalului Judeţean de Urgenţă (SJU) Ploieşti au fost amenajate izolatoare în aproape toate secţiile, iar Serviciul de Ambulanţă a început să facă recoltări de probe pentru teste COVID la domiciliu, astfel că activitatea Unităţii de Primiri Urgenţe (UPU) a fost descongestionată.

"În aceste zile, nu a fost amendat niciun director de la SJU. Au fost discuţii şi Spitalul Judeţean a reuşit să îşi amenajeze izolatoare, cu excepţia a patru secţii în care efectiv nu se poate - secţia de Diabet, Nefrologie, Chirurgie Vasculară şi Chirurgie Plastică, pentru că nu există infrastrucutra. (...) UPU, la fel, a fost descongestionat, a preluat o parte şi Ambulanţa, a început să facă recoltări la domiciliu", a spus Loghin, în conferinţa de presă.Aceasta a arătat că un nou spital va fi inclus în lista spitalelor suport COVID, fiind vorba despre o unitate sanitară privată din oraşul Băicoi."Am mai identificat încă un spital care a fost inclus în lista cu spitalele suport COVID. (...) începând de mâine, sperăm ca acesta să ne pună la dispoziţie încă şapte saloane pentru suspecţii COVID (...) şi încă 12 saloane cu 2 paturi, deci 24 pentru cei pozitiv", a declarat directorul DSP.Ioana Loghin a explicat că spitalul respectiv are contract cu Casa de Asigurări Prahova, nu dispune de secţie ATI, însă poate oferi suport pentru oxigen.Referindu-se la unitatea mobilă de ATI de la SJU Ploieşti a cărei instalaţie de climatizare a fost reparată, însă nu a fost operaţionalizată din cauza lipsei de personal, directorul DSP a explicat că se fac demersuri pentru suplimentarea cadrelor."Noi am solicitat detaşare şi au fost detaşaţi 5 medici rezidenţi pentru Spitalul Judeţean de specialitate ATI. Din ce am vorbit cu domnul manager, a făcut pentru personalul mediu o repartizare şi aşteptăm evaluarea făcută de şeful secţiei ATI de la SJU. Toţi pacienţii sunt trataţi în secţia COVID", a declarat aceasta.Ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru, a declarat, în urmă cu o săptămână, după o vizită la Spitalul Judeţean de Urgenţă (SJU) Ploieşti, că persoanele asimptomatice vor fi testate acasă de către echipajele Serviciului de Ambulanţă Judeţean (SAJ), iar spitalul suport, dar şi celelalte unităţi implicate în gestionarea cazurilor COVID-19, trebuie să îşi amenajeze izolatoare.Tătaru a efectuat o vizită în judeţul Prahova, mergând la SAJ şi la SJU, în condiţiile în care, în ultima perioadă, medicii de la Unitatea de Primiri Urgenţe (UPU) au atras în repetate rânduri atenţia asupra faptului că unitatea este supraaglomerată, personalul insuficient şi la fel şi aparatura folosită.